REGENERON - Das ist stark

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 735,130 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals wehrt sich seit Monaten gegen die Abwärtsbewegung an den Märkten. Am 08. April markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 747,42 USD. Am 09 September scheiterte der Wert an diesem Hoch und konsolidierte zuletzt auf hohem Niveau seitwärts. Gestern war er mit einem Anstieg um 6,72 % größter Gewinner im Nasdaq 100.

Mit diesem Anstieg brach die Aktie aus der kurzfristigen Konsolidierung nach oben aus. Mit dem Hoch aus dem April ist aber eine wichtige Hürde in Sichtweite.

Bald neues Allzeithoch?

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals hat eine gute Chance auf einen Ausbruch auf eine neues Allzeithoch. Gelingt ein solcher Ausbruch wäre eine mittelfristige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Ein Ziel könnte bei ca. 1.000 USD liegen.

Ein Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall unter 678,01 USD. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Schließen des Aufwärtsgaps vom 08. September gerechnet werden. Dies würde Kurse um 599,50 USD bedeuten. Sollte die Aktie sich dort nicht stabilisieren, müssten sogar mit Abgaben gen 539,18 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Regeneron-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Noch steht ihr aber mit dem Allzeithoch eine wichtige Hürde im Weg.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)