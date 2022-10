Bitcoin Kurs schwankt um 20.000-Dollar-Marke – das ist nun wichtig

Der Bitcoin Kurs schwankt zur Wochenmitte um die psychologische Marke von 20.000 Dollar herum. Von einem nachhaltigen Ausbruch kann bis dato nicht die Rede sein. Auch wenn sich die Gemengelage kurzfristig aufgehellt hat, gestaltet sich die fundamentale Gemengelage weiterhin fragil. Mit Spannung blicken Börsianer unter anderem auf die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten in rund einer Woche.

Hoffnung auf behutsame US-Geldpolitik – Bullenfalle oder nachhaltiger Befreiungsschlag?

Das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin hat zur Wochenmitte seiner jüngsten Rallye zunächst Tribut gezollt. Zu Wochenbeginn dominierte vor allem die Aussicht auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik als Kurstreiber, was den Kurs zwischenzeitlich wieder über die 20.000-Dollar-Marke klettern ließ. Allerdings ist nicht klar, ob es sich um eine Bullenfalle und damit um ein Strohfeuer oder um einen nachhaltigen Befreiungsschlag handelt.

Schwache US-Konjunkturdaten hatten die Sorge vor einer Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik jüngst jenseits des Atlantiks gedrosselt. Die Anleger hoffen, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) angesichts der trüben Wirtschaftsaussichten in Zukunft weniger stark auf das berüchtigte Zinsgaspedal treten könnte. Im Kampf gegen die Inflation verfolgt der Währungshüter bis heute eine restriktive Geldpolitik, um langfristig das Preisziel von 2,0 Prozent zu erreichen. Nach zuletzt drei Zinsschritten in Höhe von 75 Basispunkten in Folge könnte die Fed Anfang November erneut im ähnlichen Umfang agieren.