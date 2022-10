IRW-News: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra meldet hochgradige Probenentnahmeergebnisse entlang eines 700 Meter langen epithermalen Gold-Silber-Korridors mit bis zu 32,9 g/t Gold und 579 g/t Silber, Projekt Mulligan, New Brunswick

IRW-PRESS: Gold Terra Resource Corp.: Gold Terra meldet hochgradige Probenentnahmeergebnisse entlang eines 700 Meter langen epithermalen Gold-Silber-Korridors mit bis zu 32,9 g/t Gold und 579 g/t Silber, Projekt Mulligan, New Brunswick

5. Oktober 2022, Vancouver, British Columbia. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) (Gold Terra oder das Unternehmen- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/) freut sich, neue Schürfgrabenergebnisse seines übertägigen Probenentnahmeprogramms im Sommer 2022 auf der Liegenschaft Mulligan bekannt zu geben, die sich in Restigouche County, New Brunswick, 100 Kilometer westlich von Bathurst befindet. Die Sommerarbeiten umfassten das Ausheben von Schürfgräben und Probenahmen in zwei Gebieten mit zuvor gemeldeten Gold- und Silbermineralisierungen, die als Schürfgraben 1 und Schürfgraben 2 bezeichnet werden. Schlitzproben lieferten sehr positive Ergebnisse, einschließlich bis zu 32,9 g/t Gold (Au) und 579 g/t Silber (Ag) in Schürfgraben 1, was auf ein potenzielles hydrothermales System hinweist, das sich über mindestens 700 Meter mit einer möglichen Breite von 20 Metern zwischen den Gräben erstreckt und in alle Richtungen offen ist.

Chairman und CEO Gerald Panneton sagte: Das Projekt Mulligan wurde 2019 im Rahmen der Übernahme von Gold Matter Corporation erworben. Während unser Hauptaugenmerk auf der Option Con Mine in Yellowknife NWT liegt, haben wir im Rahmen des New Brunswick Junior Mining Assistance Program (NBJMAP) ein bescheidenes Explorationsprogramm mit Nettokosten von 30.000 Dollar durchgeführt. Wir sind davon überzeugt, dass das hervorragende Potenzial des Mulligan-Projekts unser Liegenschaftsportfolio mit solch positiven Ergebnissen aufwerten und ihm weitere Möglichkeiten hinzufügen wird. Als Teil unserer Projektkriterienstrategie befindet sich die Liegenschaft in unmittelbarer Nähe der bestehenden Infrastruktur und, was noch wichtiger ist, das Projekt ist von sehr hochgradiger Natur, typisch für ein epithermales System.

Wichtigste Ergebnisse

Folgend eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeiten in Schürfgraben Nr. 1 und Schürfgraben Nr. 2 im Jahr 2022:

Schürfgraben Nr. 1:

Im Schürfgraben Nr. 1 bei felsischen Porphyr Mulligan Gulch wurden zwei Stockwork-Systeme freigelegt, wie in Abbildung 1 dargestellt:

1. Stockwork/Serizit-Alterationszone mit Streichen 296°/78° Nordwest nach Südost

- Schlitzproben (32 Proben von 0,5 Metern) ergaben einen Durchschnittswert von 3,48 g/t über 16 m.

- Höchster Goldgehalt der Schlitzproben von 32,9 g/t Au und Silbergehalt von 579 g/t Ag.

2. Stockwork/Serizit-Alterationszone mit Streichen 225°/80° Südwest nach Nordost.

- Die Stichproben ergaben einen Durchschnittswert von 5,44 g/t über 24,8 Metern im Streichen des Stockwork-Trends.

- Höchster Goldgehalt von 24,7 g/t

Abbildung 1 - Zwei Stockwork-Systeme und Goldgehalte in Schürfgraben 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67712/2022-10-5_GoldTerra_DE.001.png

Schürfgraben Nr. 2:

Der Aufschluss wurde auf einer Fläche von etwa 20 x 40 Metern freigelegt und 48 Stichproben wurden auf dieser großen Fläche zur Analyse entnommen. Der durchschnittliche Goldgehalt der 48 Proben beträgt 0,98 g/t Au mit einem Höchstwert von 7,1 g/t Au.

Das Unternehmen erhielt einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Dollar aus dem New Brunswick Junior Mining Assistance Program; das Unternehmen steuerte weitere 30.000 Dollar für ein Arbeitsprogramm von 45.000 $ bei. Das Schürfgraben- und Freilegungsprogramm 2022 wurde durchgeführt, um die Anomalie und die Gold-/Silbermineralisierung, die 2017-2018 entdeckt und beprobt wurde, weiterzuverfolgen. Auf der Grundlage unserer positiven Ergebnisse aus dem Jahr 2022 werden zukünftige Explorationsaktivitäten für das Projektgebiet vorgeschlagen, um dem Unternehmen und seinen Aktionären einen kosteneffizienten Wert und weitere Möglichkeiten zu bieten. Das Projekt Mulligan liegt in der Nähe des westlichen Randes des Bathurst-Bergbaureviers, 10 Kilometer nordöstlich von Pumas Goldentdeckung William Brook (siehe Pressemitteilung von Puma - hochgradige Abschnitte wie 14,90 g/t Au über 3,60 m in Bohrung WB22-96 und 10,96 g/t Au über 3,75 m in Bohrung WB22-91) und 12 Kilometer von der Trevalis VMS-Mine Caribou entfernt. Die Lage des Projekts und die Geologie sind in Abbildung 2 dargestellt:

Abbildung 2 - Lage und Geologie des Projekts Mulligan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67712/2022-10-5_GoldTerra_DE.002.png

Beim Projekt Mulligan scheint es sich um ein epithermales System mit geringer Sulfidierung (LS, Low Sulfidation) zu handeln, wie das Vorhandensein ausgedehnter Verkieselungen und Alterationen in der Nähe der Stockworks und Gänge sowie eine starke Brekzienbildung und Verkieselung des Rhyoliths vermuten lassen. Eine ausgedehnte Serizit-Alteration steht in Zusammenhang mit der Gold- und Silbermineralisierung. Die Mineralisierung umfasst Au, Ag, As, Zn und Pb.

Das Probenentnahmeprogramm 2022 bestätigt eine hochgradige hydrothermale Gold-Silber-Mineralisierung innerhalb der felsischen Mulligan-Brekzie. Das hydrothermale System könnte sehr groß sein und sich über mindestens 700 Meter zwischen Schürfgraben 1 und 2 erstrecken. Geophysikalische Signaturen aus IP-Vermessungsdaten mit geringerer Aufladbarkeit und höherem spezifischen Widerstand könnten auf ein nach Nordosten verlaufendes verkieseltes Alterations- und Mineralisierungssystem hinweisen, das sich über eine Entfernung von mindestens 1,7 Kilometern erstreckt.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Arbeiten auf der Liegenschaft Mulligan fortzusetzen, da es sich bei dem Projekt um eine sehr attraktive hochgradige Au-Ag-Neuentdeckung in einem in der Vergangenheit kaum erkundeten Gebiet handelt. Unser jüngstes Programm im Jahr 2022 hat mehrere Gebiete mit hochgradigen Mineralisierungen an der Oberfläche identifiziert, die sich über ein Gebiet von 50 mal 700 Metern erstrecken und in alle Richtungen offen sind. Die felsische Mulligan-Brekzie und ihr hydrothermales System könnten sehr groß sein und sich über das bisher abgegrenzte Gebiet hinaus erstrecken. Da die geophysikalischen Signaturen der IP-Vermessungsdaten mit geringerer Aufladbarkeit und höherem Widerstand auf eine nach Nordosten verlaufende verkieselte Alteration und ein viel größeres Mineralisierungssystem hinweisen, beabsichtigt das Unternehmen eine Fortsetzung seiner Arbeiten im Jahr 2023, um das Gesamtsystem mittels zusätzlicher geophysikalischer Untersuchungen besser zu umreißen.

In den Jahren 2017-18 wurde auf der Liegenschaft Gold entdeckt; erste Probenahmen lieferten bis zu 8,9 g/t Au und 1500 g/t Ag. Der durchschnittliche Goldgehalt betrug 5,7 g/t über 16 Metern. Im September 2020 wurde ein 11 Bohrungen (insgesamt 1.650 Meter) umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, um IP-Anomalien mit hoher Aufladbarkeit aus einer im Jahr 2019 durchgeführten Untersuchung zu überprüfen. Insgesamt wurden 1.100 Proben mittels Brandprobe auf Gold- und Silbergehalte analysiert. Es wurden Goldgehalte zwischen 0,1 und 1 g/t angetroffen, doch die Quelle des höhergradigen Goldes und Silbers konnte nicht repliziert werden. Folglich wurde das Sommerprogramm 2022 zur Abtragung der Deckschichten, dem Ausheben von Schürfgräben und der Probenahmen durchgeführt, um die Geologie und das Strukturmodell besser zu verstehen, bevor ein weiteres Bohrprogramm durchgeführt wird. Das Sommerprogramm 2022 mit direkten Kosten in Höhe von 30.000 CAD veranschaulicht den systematischen Ansatz, den das Team von Gold Terra anwendet, um seine Assets von der frühen Entdeckung bis zur fortgeschrittenen Exploration zu bewerten und hochgradige Unzen hinzuzufügen, wie etwa auf der Liegenschaft Con Mine, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens in den NWT.

Vollständige Probenentnahmeergebnisse:

Schürfgraben Nr. 1: Au- und Ag-Gehalte der Schlitzproben - mit Streichen 296°/78° Nordwest nach Südost

Nur einige hochgradige Au-Proben wurden auf Ag untersucht, wenn sie über 10 g/t Au lagen. Diese hochgradigen Proben weisen auf das Potenzial für eine beträchtliche Wertsteigerung des Prospektionsgebietes Mulligan hin.

Agat Tag Distanz Easting Northing Au ppm Ag ppm

(Rechtswert) (Hochwert) *NA = nicht

analysiert

E5944901 0,5 677981,00 5275170,00 0,2 NA*

E5944902 1 677980,60 5275170,20 0,7 NA*

E5944903 1,5 677980,10 5275170,40 0,2 NA*

E5944904 2 677979,70 5275170,60 1,2 NA*

E5944905 2,5 677979,10 5275170,90 0,5 NA*

E5944906 3 677978,80 5275171,00 6,1 NA*

E5944907 3,5 677978,30 5275171,30 8,2 NA*

E5944908 4 677977,90 5275171,60 13,4 NA*

E5944909 4,5 677977,40 5275171,80 5,7 NA*

E5944910 5 677977,00 5275172,00 3,4 NA*

E5944911 5,5 677976,50 5275172,20 0,2 NA*

E5944912 6 677976,10 5275172,50 3,3 NA*

E5944913 6,5 677975,60 5275172,70 21,5 579

E5944914 7 677975,20 5275172,90 32,9 295

E5944915 7,5 677974,80 5275173,00 0,8 NA*

E5944916 8,0 677974,30 5275173,30 0,6 NA*

E5944917 8,5 677973,90 5275173,50 0,1 NA*

E5944918 9 677973,40 5275173,80 0,7 NA*

E5944919 9,5 677973,00 5275174,00 0 NA*

E5944920 10 677972,50 5275174,20 0 NA*

E5944921 10,5 677972,00 5275174,50 0 NA*

E5944922 11 677971,60 5275174,70 0 NA*

E5944923 11,5 677971,20 5275174,90 2,7 NA*

E5944924 12 677970,70 5275175,10 3,8 NA*

E5944925 12,5 677970,30 5275175,40 1,1 NA*

E5944926 13 677969,80 5275175,60 0,4 NA*

E5944927 13,5 677969,40 5275175,80 0,9 NA*

E5944928 14 677968,90 5275176,00 0 NA*

E5944929 14,5 677968,50 5275176,30 0,5 NA*

E5944930 15m 677968,10 5275176,50 0,6 NA*

E5944931 15,5m 677967,60 5275176,70 0,5 NA*

E5944932 16m 677967,20 5275176,90 1,2 NA*

Schürfgraben Nr. 1: Au- und Ag-Gehalte Stichproben - Streichen des Stockworks 225°/80° Südwest nach Nordost.

AGAT Tag Probennr. Easting Northing Au (ppm) Ag (ppm)

(Rechtswert) (Hochwert) *NA = nicht

analysiert

E5944969 8 677953,00 5275159,00 7,13 NA*

E5944961 9 677952,00 5275157,00 7,64 NA*

E5944952 10 677953,00 5275161,00 5,34 NA*

E5944971 11 677954,00 5275163,00 5,5 NA*

E5944951 12 677957,00 5275165,00 0,48 NA*

E5944953 13 677959,00 5275166,00 6,43 NA*

E5944963 14 677959,00 5275167,00 2,22 NA*

E5944959 15 677964,00 5275165,00 0,93 NA*

E5944958 16 677960,00 5275168,00 0,52 NA*

E5944960 17 677963,00 5275170,00 1,61 NA*

E5944966 18 677964,00 5275171,00 7,14 NA*

E5944968 19 677966,00 5275173,00 4,36 NA*

E5944965 20 677968,00 5275175,00 5,27 NA*

E5944972 21 677967,00 5275175,00 1,65 NA*

E5944962 22 677983,00 5275177,00 6,1 NA*

E5944964 23 677983,00 5275177,50 24,7 133

Schürfgraben Nr. 2 - Goldgehalte Stichproben:

Agat Tag Probennr. Easting Northing Au ppm

(Rechtswert) (Hochwert)

E5944651 32 677529 5274641 1,77

E5944652 33 677526 5274641 1,05

E5944653 34 677528 5274644 0,08

E5944654 35 677526 5274644 0,12

E5944655 36 677526 5274645 1,65

E5944656 37 677527 5274646 0,53

E5944657 38 677528 5274646 0,66

E5944658 39 677524 5274646 0,05

E5944659 40 677521 5274652 0,67

E5944660 41 677526 5274650 1,15

E5944661 42 677523 5274647 0,52

E5944662 43 677522 5274648 0,67

E5944663 44 677522 5274651 0,28

E5944664 45 677523 5274650 0,3

E5944665 46 677523 5274652 0,7

E5944666 47 677525 5274652 0,89

E5944667 48 677519 5274653 1,57

E5944668 49 677520 5274652 0,45

E5944669 50 677522 5274653 7,13

E5944670 51 677524 5274655 2,81

E5944671 52 677524 5274658 1,11

E5944672 53 677523 5274656 1,4

E5944673 54 677524 5274656 0,5

E5944674 55 677524 5274656 0,8

E5944675 56 677526 5274654 0,48

E5944676 57 677525 5274654 1,95

E5944677 58 677524 5274656 0,72

E5944678 59 677524 5274655 1,01

E5944679 60 677521 5274653 0,13

E5944680 61 677520 5274651 0,24

E5944681 62 677520 5274650 4,83

E5944682 63 677521 5274649 0,3

E5944683 64 677517 5274661 0,29

E5944684 65 677519 5274660 0,33

E5944685 66 677522 5274659 0,52

E5944686 67 677521 5274660 1,32

E5944687 68 677520 5274660 5,15

E5944688 69 677519 5274659 0,58

E5944689 70 677517 5274659 1,44

E5944690 71 677520 5274653 0,53

E5944691 72 677527 5274654 0,01

E5944692 73 677527 5274652 0,01

E5944693 74 677527 5274652 0,01

E5944694 75 677526 5274655 0,03

E5944695 76 677528 5274656 0,02

E5944696 77 677530 5274656 0,01

E5944697 78 677521 5274647 0,01

E5944698 79 677521 5274648 0,16

Qualifizierte Personen

Joe Campbell, P. Geo., Chief Operating Officer von Gold Terra, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Gold Terra

Das Projekt Mulligan Gulch ist eine sekundäre, aber wichtige Explorationsliegenschaft für Gold Terra. Der primäre Explorationsschwerpunkt von Gold Terra ist das Goldprojekt Yellowknife City (YCG), das 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories umfasst. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra einen der sechs größten hochgradigen Goldbezirke in Kanada. Da YCG nicht weiter als 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und qualifizierten Handwerkern. Gold Terra konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die ergiebige Campbell-Scherzone, in der 14 Mio. Unzen Gold produziert wurden, und seit Kurzem auf die Con Mine Option Claims unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Con Mine (1938-2003).

Das YCG liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Schersystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldvererzungen und mehrere Ziele identifiziert, die noch überprüft werden müssen, was die Zielsetzung des Unternehmens unterstreicht, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldbergbaubezirke in Kanada zu machen.

