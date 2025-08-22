IRW-News: Aurania Resources: Aurania schliesst überzeichnete Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania schliesst überzeichnete Privatplatzierung ab

Toronto, Ontario, 21. August 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high-grade-and-ready-to-ship-nickel-at-a-beach-in-france/ -) (Aurania oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. August 2025 und 5. August 2025 eine überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat. Durch die Ausgabe von 15.886.298 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 1.906.355,76 CAD erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der Ausgabe.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler eine Gesamtvermittlungsprovision in Höhe von (i) 5.118,40 CAD in bar (die Barvergütung) und (ii) 42.653 Vergütungsoptionsscheine (die Vergütungsoptionsscheine). Jeder Vergütungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Einheit zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum. Jede bei Ausübung eines Vergütungsoptionsscheins auszugebende Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein. Jeder dieser Optionsscheine berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Optionsaktie zu einem Preis von 0,25 CAD pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum des Vergütungsoptionsscheins.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsprogramme und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Ein Teil des Erlöses wird für die erste Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren für 2025 in Ecuador verwendet werden.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Transaktionen mit nahestehenden Personen

Dr. Keith Barron, CEO und Direktor des Unternehmens, hat im Rahmen des Angebots 5.741.666 Einheiten erworben (die Akquisition). Die Akquisition stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und den formellen Bewertungsanforderungen, die gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) der MI 61-101 für Transaktionen mit nahestehenden Personen gelten, da der Marktwert der Akquisition 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder gemäß Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineral Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika konzentriert. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im jurassischen Metallogenitätsgürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter, www.aurania.com, und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen über die geplante Emission, einschließlich ihres maximalen Umfangs, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Emission, die Fähigkeit, die Emission zu den hierin genannten Bedingungen oder überhaupt durchzuführen, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus der Emission, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien (und den Zeitpunkt dieser Genehmigung), die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise kommt, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen, Zulassungen und Zustimmungen, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Genehmigungen, erteilt werden und der Markt sich nicht wesentlich verändert. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: das Nichterhalten oder die verspätete Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, die fälligen und zahlbaren Mineralkonzessionsgebühren in Ecuador zu finanzieren oder deren Zahlung zu verlängern, was zum Verlust dieser Mineralkonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM) für den Bergbausektor erhobenen Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was die Gesellschaft zahlungsunfähig machen könnte; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, volatile Aktienkurse, Arbeitskämpfe, politische Unruhen, Änderungen der Bergbauvorschriften, denen Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Abschwächung der Markt- und Branchen r Abhängigkeit von Edelmetallen und Basismetallen; und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ dargelegt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die oben aufgeführte Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass die Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

