JD.COM - Jetzt oder nie

Die Aktie von JD.com markierte am 17. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 108,29 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrektur. Dabei fiel er Im März und Mai 2022 kurzzeitig unter die Unterstützung bei 52,04 USD. Beide Rückfälle wurden schnell aufgefangen. In den letzten Tagen kam es zu einem erneuten Rückfall. Auch dieser scheint schnell aufgefangen zu werden.

Die Aktie riss gestern ein Aufwärtsgap zwischen 49,59 und 50,42 USD und sprang an den Widerstand bei 53,05 USD, der sich aber im Tagesverlauf als zu hohe Hürde herausstellte. Jedoch wird die Aktie vorbörslich bei 53,61 USD und damit leicht über dieser Hürde getaxt.

Die Aktie von JD.com steht kurz vor einer größeren Erholung. Diese Erholung kann zu Kursgewinnen gen 67,30-68,29 USD führen. Allerdings muss es dafür noch zu einem stabilen Ausbruch über 53,05 USD kommen.

Fällt die Aktie aber unter das Tief vom Montag bei 47,09 USD, dann wäre die Erholung kein Thema mehr. Vielmehr müsste dann mit einer direkten Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 32,70 USD gerechnet werden.

Fazit: Für Fans von chinesischen E-Commerce-Unternehmen könnte sich in der Aktie von JD.com eine Tradingchance bieten.

