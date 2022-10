UMH Properties zahlt eine stabile Dividende an die Investoren

Die amerikanische UMH Properties Inc. (ISIN: US9030021037, NYSE: UMH) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. Dezember 2022 (Record date: 15. November 2022).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar ausbezahlt. Auf der aktuellen Kursbasis von 16,62 US-Dollar an der Wall Street (Stand: 4. Oktober 2022) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 4,81 Prozent.

UMH Properties operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und besitzt oder verwaltet rund 132 Wohngemeinschaften in den USA. Der Hauptsitz der 1968 gegründeten Firma befindet sich in Freehold, im US-Bundesstaat New Jersey. Im zweiten Quartal (30. Juni) 2022 lag der Umsatz bei 49,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 48,96 Mio. US-Dollar), wie am 3. August 2022 berichtet wurde. Der FFO je Aktie lag bei -0,01 US-Dollar (Vorjahr: 0,21 US-Dollar). Der FFO je Aktie unter Ausklammerung von Einmalbelastungen (normalized FFO) betrug 0,16 US-Dollar (Vorjahr: 0,22 US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 39,19 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 890,95 Mio. US-Dollar (Stand: 4. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de