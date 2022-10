US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag wenig bewegt in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg leicht auf 112,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug stabil 3,75 Prozent. Sie liegt damit deutlich unter ihrem Ende September markierten 12-Jahreshoch von rund 4 Prozent.

Etwas Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie US-Rentenpapiere durch neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge fielen höher aus als erwartet. Im längeren Vergleich liegen sie aber nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau. Für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung rechnen Fachleute mit anhaltend soliden Zahlen.

Der US-Notenbank Fed gibt der robuste Zustand des Jobmarkts ein wichtiges Argument an die Hand, konsequent gegen die sehr hohe Inflation vorzugehen. Sie hat ihren Leitzins in diesem Jahr kräftig angehoben und peilt ein Niveau an, das die Inflation spürbar dämpft. Dafür nimmt sie nach eigenem Bekenntnis eine erhebliche Bremsung der Wirtschaft in Kauf./bgf/jsl/men