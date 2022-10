EQS-News: ams-OSRAM AG: Finanzvorstand Ingo Bank möchte Vertrag nach Ablauf Ende April 2023 aus persönlichen Gründen nicht verlängern

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Vertrag/Personalie

ams-OSRAM AG: Finanzvorstand Ingo Bank möchte Vertrag nach Ablauf Ende April 2023 aus persönlichen Gründen nicht verlängern



07.10.2022 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Finanzvorstand Ingo Bank möchte Vertrag nach Ablauf Ende April 2023 aus persönlichen Gründen nicht verlängern Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Oktober 2022) – Ingo Bank, Chief Financial Officer von ams OSRAM (SIX: AMS), hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen seinen bis Ende April 2023 laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern möchte. Aufsichtsrat und Vorstand nehmen die Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat wird kurzfristig die notwendigen Schritte für die Nachbesetzung des Ressorts im Vorstand ab Mai 2023 ergreifen. Ingo Bank wechselte zum 1. Mai 2020 aus der Position als Finanzvorstand der OSRAM Licht AG (OSRAM) zur damaligen ams AG. Seitdem hat er wichtige Beiträge zur erfolgreichen Integration von ams und OSRAM und Neuausrichtung des kombinierten Portfolios geleistet. Mit der erfolgreichen Refinanzierung des Konzerns konnte zudem eine wichtige Grundlage für weiteres profitables Wachstum geschaffen werden. „Ingo Bank hat unser Unternehmen in den letzten Jahren als Finanzvorstand erfolgreich durch ein anspruchsvolles Umfeld geführt. Seine Beiträge für das Zusammenwachsen der Kulturen von ams und OSRAM bleiben von großem Wert. Für sein großes Engagement möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich respektiere Ingo Banks Entscheidung und habe Verständnis für seine private Lebensplanung“, sagte Dr. Margarete Haase, Aufsichtsratsvorsitzende von ams OSRAM. ### Über ams OSRAM Gruppe Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheit und Industrie ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unsere rund 24.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams-Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

07.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com