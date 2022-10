Meine 2 Aktien mit monatlicher Dividende!

Ja, ich bin im Moment in zwei Aktien mit monatlicher Dividende investiert. Das Interessantere vielleicht vorneweg: Es hat einen Wechsel gegeben. LTC Properties ist nämlich nicht mehr in meinem Depot vertreten, dafür gibt es einen anderen Namen: STAG Industrial (WKN: A1C8BH).

Wie du dir als regelmäßigerer Foolisher Leser vielleicht denken kannst, ist Realty Income (WKN: 899744) die zweite Aktie aus diesem Kreise. Was diese zwei Namen für mich so besonders macht? Darum soll es jetzt etwas näher gehen.

Realty Income: Aktie mit monatlicher Dividende

Realty Income dürfte so etwas wie die Basis-Wette für Investoren sein, die nach einer Aktie mit monatlicher Dividende suchen. Das ist sie jedenfalls für mich, entsprechend bin ich hier mit einem höheren, relativen Anteil an meinem Gesamtdepot investiert.

Der US-REIT besitzt ein starkes Portfolio bestehend aus über 11.200 Einheiten. Zukäufe wie die des VEREIT oder auch zuletzt eines Casinos zeigen, dass sowohl die Quantität als auch die Qualität besonders ist. Langfristige Triple-Net-Lease-Verträge sichern die operative Basis und die stabilen Ausschüttungen weiter ab. Seit 52 Jahren zahlt das Management bereits eine stabile Dividende an die Investoren aus, seit ca. 28 Jahren inzwischen auch börsennotiert.

Realty Income besitzt daher den gewissen Mix aus Stabilität und einer gewissen Agilität durch weitere Zukäufe. Das hat sich zuletzt auch im Wachstum bei den Funds from Operations bemerkbar gemacht, die mindestens im höheren einstelligen Prozentbereich, zuletzt sogar um ca. 10 % auf Basis jeder einzelnen Aktie gewachsen sind.

Derzeit besitzt Realty Income übrigens eine Dividendenrendite in Höhe von 5,11 %. Auch wenn die Aktie mit monatlicher Dividende die naheliegende Wahl sein mag: Sie ist jetzt auch noch ziemlich attraktiv.

STAG Industrial: Der neue Name in meinem Depot!

Yep, STAG Industrial ist der neue Name in meinem Depot. Zumindest, was Aktien mit monatlicher Dividende angeht. Bei diesem ebenfalls als Real Estate Investment Trust geformten Unternehmen handelt es sich um einen REIT, der in Industrie-Immobilien investiert. Unter anderem Amazon ist mit ca. 3,6 % der Mieterlöse aus dem Portfolio einer der großen Mieter.

Logistik und Industrie sind Wachstumsmärkte, entsprechend ist STAG Industrial auch ein Name, der über moderates Wachstum verfügt. Im letzten Quartal wuchsen auch hier die Funds from Operations je Aktie jedenfalls um 5,7 % im Jahresvergleich (bereinigt) auf 0,56 US-Dollar. Mit solchen Zuwächsen besteht eigentlich auch die Möglichkeit für eine wachsende Dividende. Wobei das Management im Moment priorisiert in weiteres Wachstum investiert.

STAG Industrial ist im Moment jedoch auch ziemlich attraktiv bewertet. Bei einem Aktienkurs in Höhe von 28,06 US-Dollar erhalten wir als Investoren auch hier rund 5 % Dividendenrendite. Das kann ein attraktives Einstiegsniveau für Foolishe Investoren sein.

Der Artikel Meine 2 Aktien mit monatlicher Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und STAG Industrial. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STAG Industrial.

