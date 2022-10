COMMERZBANK - Aus dem Dreieck in die langfristige Erholung?

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 7,406 € (XETRA)

Seit März 2020 stemmt sich die Aktie der Commerzbank mit bescheidenem Erfolg gegen den massiven langfristigen Abwärtstrend, der sie in der Spitze bis 2,80 EUR gedrückt hatte. Die erste Phase der Aufwärtsbewegung reichte bis fast an den Widerstand bei 9,65 EUR. Seither oszilliert der Kurs in die Spitze einer großen Dreiecksformation, die oberhalb von 8,25 - 8,36 EUR nach oben aufgelöst würde.

Die Folge dieses starken mittelfristigen Kaufsignals wäre in einem ersten Schritt ein Anstieg bis 9,20 EUR und darüber den Widerstandsbereich um 9,65 EUR. Sollte diese Zone nach einer Korrekturphase ebenfalls überschritten werden, könnte sich die Erholung der letzten beiden Jahre bis 10,50 und 11,06 EUR fortsetzen.

Gelingt es den Bullen dagegen in den nächsten Wochen nicht, mit einem Anstieg über 7,85 EUR den Ausbruch aus dem Dreieck vorzubereiten, wäre unter 6,70 EUR mit einem Test der Unterseite der Formation zu rechnen. Abgaben unter 5,60 EUR hätten dann eine große Korrektur bis 4,70 EUR zur Folge.

Commerzbank Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)