FREENET - Abwärtsziele erreicht, Trendwendechancen gering

Mitte Juli bis Mitte August konsolidierte die Aktie von Freenet den vorherigen Abwärtstrend in einer Dreiecksformation zur Seite hin. Der Bruch der Unterseite der Formation sorgte für den massiven Abverkauf der letzten Wochen, der an die Abwärtsziele bei 20,38 und 19,00 EUR reichte. Dort kam es zunächst zu einem Konter, der allerdings nur einen bärischen Pullback an das frühere Jahrestief bei 20,38 EUR darstellte und dort direkt in die nächste steile Verkaufswelle mündete.

Bodenbildung bleibt schwierig

Sollte die Freenet-Aktie den Abverkauf seit dem 04. Oktober mit einem Bruch der 18,76-EUR-Marke fortsetzen, wäre nicht nur die Restchance auf eine Bodenbildung vergeben worden, sondern ein Abverkauf bis 18,00 und 17,70 EUR die Folge. Dort könnte die Käuferseite eine weitere Erholungsversuch unternehmen und so einen Einbruch auf 16,55 EUR verhindern.

Um dagegen die Chance auf einen Doppelboden zu ergreifen, sollte die Aktie zunächst über 19,75 EUR steigen, um damit den Abverkauf seit 20,30 EUR zu kontern. Damit würde dieses Hoch wieder in greifbare Nähe rücken. Doch erst mit Kursen über der 20,38-EUR-Marke wäre dann ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 21,14 EUR aktiviert.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

