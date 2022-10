PROCTER & GAMBLE - Noch kein Boden in Sicht

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 124,270 $ (NYSE)

Die Aktie von Procter & Gamble am 05. Januar 2022 bei 165,35 USD. Im April 2022 scheiterte sie an diesem Hoch. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung.

Nach einer ersten Verkaufswelle auf 129,50 USD versuchte der Wert einen Bodenbildung. Diese misslang aber. Seit Mitte August wird die Aktie wieder stark verkauft. Inzwischen kam es zum Bruch des Tiefs bei 129,50 USD. Am Freitag fiel der Wert auf ein neues Jahrestief ab. Allerdings liegen im Bereich zwischen 121,54-119,54 USD die nächsten wichtigen Unterstützungen.

Wie tief denn noch?

Das Chartbild der Procter & Gamble - Aktie macht einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen kann es zunächst zu Abgaben gen 121,51-119,54 USD kommen. Dort bestünde zwar eine Chance auf eine größere Erholung gen 141,35 USD und damit an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Mai 2018. Aber mit oder ohne Erholung droht ein weiterer Rückfall gen 97,83-93,89 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2014.

Ein Kaufsignal, das auf einen Anstieg in Richtung Allzeithoch hindeuten würde, liegt aktuell weit weg. Dafür müsste die Aktie den Widerstandsbereich um den EMA 200 und Abwärtstrend seit April 2022 durchbrechen. Dafür wäre aktuell ein Ausbruch über 144,83 USD notwendig.

Fazit: Der Weg dürfte den Aktienkurs der Aktie von Procter & Gamble auf Sicht von einigen Wochen weiter in Richtung des alten Allzeithochs aus dem Jahr 2014 nach unten führen. Unklar ist noch, ob es der Aktie gelingt, einen Umweg zu machen, oder ob sie den direkten Weg nimmt.

The Procter & Gamble Co. kurzfristig

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)