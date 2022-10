Mode und Lederwaren bringen LVMH überraschend dickes Umsatzplus

PARIS (dpa-AFX) - Die Einkaufslust von US-Touristen in Europa hat dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH im Sommer überraschend starke Geschäfte beschert. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse sprang der Umsatz im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf fast 19,8 Milliarden Euro nach oben, wie das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Hublot und Givenchy am Dienstagabend in Paris mitteilte. Damit übertraf LVMH die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar.

In der mit Abstand größten Sparte Mode und Lederwaren legte der Erlös sogar um 22 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Experten hatten nur mit einer Steigerung um 16 Prozent gerechnet. US-Amerikaner profitieren derzeit von der Stärke des Dollar im Verhältnis zum Euro. Dies macht Einkäufe in der Eurozone für sie billiger./stw/he