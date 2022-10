OKTA - Wie tief denn noch?

Okta Inc. - WKN: A2DNKR - ISIN: US6792951054 - Kurs: 52,020 $ (Nasdaq)

Die Okta-Aktie startete nach dem Allzeithoch bei 21,52 USD im Sommer 2017 eine massive und längerfristige Rally. Diese führte die Aktie im Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 294,00 USD.

Seitdem hat sich das Chartbild massiv gewandelt. Der Wert befindet sich seit rund 1 ½ Jahren in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er Mitte September 2022 unter das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Allzeittief. Dieses Retracement liegt bei 58,53 USD. Zuletzt lief der Aktienkurs unterhalb dieser Unterstützung seitwärts. Gestern gab es aber ein neues Jahrestief und damit ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung.

Verkaufswelle kann weitergehen

Die Schwäche in der Okta-Aktie dürfte noch einige Zeit erhalten bleiben. Ein Boden ist nicht ansatzweise in Sicht. Im Bereich um 44,50-44,00 USD könnte es zu einer Gegenbewegung kommen. Aber mittelfristig droht hier ein Abverkauf an das Allzeittief, also auf 21,52 USD.

Ein kleines Entspannungssignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über das Hoch aus der letzten Woche bei 60,72 USD. Damit ergäbe sich zwar bei Weitem noch keine Trendwende. Aber immerhin wäre eine Erholung gen 77,01 USD möglich.

Fazit: Die Okta-Aktie ist fest in Bärenhand. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Aktie könnte noch einmal knapp 60 % an Wert verlieren.

Okta Inc.

