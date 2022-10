Store Capital: Die letzte Frist läuft ab

Store Capital (WKN: A12CRU) ist ein wirklich interessanter REIT. Allerdings könnte er schon bald, zumindest mit Blick auf die Börsennotierung, der Vergangenheit angehören. Schließlich verkündete das Management im letzten Monat, dass ein Konsortium bestehend aus GIC und Oak Street Capital den Real Estate Investment Trust in Gänze kaufen möchte.

Es hat ein schnelles Kursplus von 20 % gegeben. In der Zwischenzeit hat das Management per Ende September trotzdem noch einmal die eigene Dividende zahlbar gemacht. Das heißt, dass Investoren in den kommenden Tagen noch einmal eine nette Ausschüttung in Höhe von 0,40 US-Dollar je Aktie erhalten werden.

Allerdings läuft bei Store Capital schon bald die letzte Frist ab. Damit dürfte dieses Börsenkapitel schon bald zu Ende gehen.

Store Capital: Die letzte Frist, die abläuft …

Im Endeffekt hat das Management von Store Capital möglichen anderen Interessenten noch einmal eine gewisse Gnadenfrist eingeräumt. Das bedeutet, dass im Rahmen einer sogenannten Go-Shop-Periode andere Gebote eingehen können, die vom Management entsprechend geprüft werden müssen. Ein höheres Angebot könnte, theoretisch, den Übernahmepreis noch einmal in die Höhe treiben.

Jedoch endet diese Go-Shop-Periode mit Ablauf des 15. Oktober dieses Jahres. Das bedeutet, dass am nächsten Samstag voraussichtlich die letzte Möglichkeit für einen höheren Preis versiegt. Ein Foolisher Analyst hat zuletzt gemutmaßt, dass ein solches Szenario nicht wirklich relevant sei. Andere Angebote habe es vermutlich, wenn, bereits gegeben und sie seien nicht attraktiver gewesen.

Die Übernahme von Store Capital kann daher schon bald eingeläutet werden. Das Management des US-REITs sprach davon, dass man für Anfang 2023 die geplante Übernahme über die Bühne bringen möchte. Mein Take ist: Im Laufe der nächsten Woche dürfte sein Schicksal besiegelt sein oder entsprechend die Konditionen, zu denen eine Übernahme passiert.

Danach gehe ich in Richtung verkaufen

Wenn bei Store Capital die Go-Shop-Periode abgelaufen ist, bleibt auch mir nur eines übrig: verkaufen. Im Endeffekt hat sich ein Ende der Dividende sowieso abgezeichnet. Das heißt, dass die Investitionsthese für ein passives Einkommen mit der Zahlbarmachung der letzten Dividende vorüber ist. Per Ende September fand das Ex-Dividenden-Datum statt, entsprechend erhalten wir als Investoren die Ausschüttung nun sowieso.

In der kommenden Woche dürften wir daher eine Menge Gewissheit erhalten. Aber eben auch dahin gehend, dass die Aktie von Store Capital nicht mehr allzu lange in unserem Depot bleiben dürfte.

Der Artikel Store Capital: Die letzte Frist läuft ab ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2022