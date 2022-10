BANK OF AMERICA - Vorsicht bei Durchbruch nach unten!

Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 29,770 $ (NYSE)

Die Bank of America gehört zu den größten Banken der Welt. Die Aktie näherte sich im Februar dem Allzeithoch aus 2006 an, bevor eine Abwärtskorrektur startete. Dabei erreichte sie im Juli fast die Horizontalunterstützung bei 29,59 USD. Nach einer ausgiebigen Erholung rutscht das Papier jetzt erneut an das Jahrestief zurück. Die Kursmuster der vergangenen Wochen sind tendenziell kritisch zu werten.

Short-Chance bei neuen Jahrestiefs?

Rutscht die Aktie jetzt nachhaltig unter 29,50 EUR zurück, entstehen Verkaufssignale. Dann könnte eine Abwärtsbewegung bis 26,31 oder 24,94 bzw. 24,31 USD eingeleitet werden. Short-Positionierungen könnten also beim Rückfall auf neue Jahrestiefs interessant werden.

Kurzfristig wären ausgehend von der Horizontalunterstützung bei 29,59 USD aber auch Erholungen möglich. Bei 32,50 - 33,50 USD liegt eine wichtige Kreuzunterstützung. Erst deren signifikantes Überwinden würde kleine Kaufsignale für eine Erholung auslösen. Größere Kaufsignale würden erst oberhalb von 38,50 EUR entstehen.

Fazit: Die Aktie der Bank of America steht an einer wichtigen Preiszone und charttechnischen Klippe. Kommt es zum Absprung nach unten, könnte eine Verkaufswelle folgen.

Bank of America Corp.

