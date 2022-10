@Bitcoin2Go: Bison Monatrückblick September 2022 - Bitcoin, Inflation & Co.

Darum gehts im Video: Mirco und Richy schauen in diesem Monatsrückblick für #bison auf den Binance Bridge Hack, welchen Zweck Bridges erfüllen und ob Chainlink und SWIFT wieder eine Bridge entwickeln. Die aktuelle Bitcoin Performance, die Ängste vor den Zinsen, Inflation & Rezession und was ist eigentlich das Resümee vom ETH Merge? Außerdem gehen die Beiden auf das ADA Vasili Update und den Vergleich von ADA/ETH/AVAX Total Value Locked vs. Market Cap ein.

