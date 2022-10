mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

mobilezone wird Hauptsponsor des eSpengler Cups 2022



12.10.2022 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 12. Oktober 2022 mobilezone wird Hauptsponsor des E-Sports-Events eSpengler Cup 2022. Mit dem Engagement möchte das Unternehmen Awareness für die Marke mobilezone bei einer neuen Zielgruppe schaffen. Der eSpengler Cup findet im Rahmen des physischen Spengler Cups Ende Dezember in Davos statt. mobilezone tritt dieses Jahr als Hauptsponsor des eSpengler Cups auf, mit dem Ziel, neue Kundengruppen zu erreichen. Im Durchführungsjahr 2021 verzeichnete der eSpengler Cup 43'000 Zuschauer, 850 Spielerinnen und Spieler nahmen am Event teil. Gregor Vogt, Director Marketing & Customer Engagement sagt: «Das Thema E-Sports erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Menschen der Generation Z. Diesen möchten wir den Brand mobilezone näherbringen.» mobilezone wird im sogenannten Activity-Cube innerhalb der Fan-Zone vor dem Eishockey Stadion präsent sein, wobei Interessierte sich mit Abos und Smartphone-Zubehör versorgen können. Die 3. Ausgabe des eSpengler Cups findet vom 26. bis zum 31. Dezember 2022 im Rahmen des physischen Spengler Cups statt. Ab dem 22. Oktober finden während rund sechs Wochen die Qualifikationsspiele statt, um die teilnehmenden Teams zu ermitteln. Alle Spiele werden live übertragen auf: twitch.tv/espenglercup Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Smartphone-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital-TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

