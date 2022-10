EQS-News: advides AG: advides AG startet Projekt Seniorenresidenz in Eisenhüttenstadt

EQS-News: advides AG / Schlagwort(e): Immobilien

Die advides AG-Tochter UNIEPLAN Generalübernehmergesellschaft mbH hat jetzt wie geplant am Stahl-Standort Eisenhüttenstadt an der Oder ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von 25.149 m2 erworben. Im ersten Abschnitt der Verwertung des Grundstücks soll auf einem 5.800 m2 großen Teilstück eine Seniorenresidenz errichtet werden.



Die Abstimmung mit der Baubehörde über die Art und das Maß der baulichen Nutzung ist abgeschlossen. Das beauftragte Planungsbüro erarbeitet die Genehmigungsplanung und der vorgesehene Betreiber bereitet sich auf den Betrieb der Einrichtung vor.



Geplant sind Projektkosten in Höhe von 12,9 Mio. Euro. Die Sicherstellung der Finanzierung steht vor dem Abschluss.



