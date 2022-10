Watts Water Technologies kündigt Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2022 und Telekonferenz an

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE:WTS) veranstaltet am Donnerstag, den 3. November 2022 um 9 Uhr EDT einen Live-Webcast seiner Telekonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2022. Die Finanzergebnisse für diesen Zeitraum wird Watts Water Technologies, Inc. in einer Pressemitteilung nach Börsenschluss am Mittwoch, den 2. November 2022 vorlegen.

Die Telekonferenz ist über den Abschnitt Investor Relations auf der Website des Unternehmens www.watts.com zugänglich. Nach dem Webcast steht eine archivierte Version der Konferenz an gleicher Stelle bis zum 3. November 2023 zur Verfügung.

Die Unternehmensgruppe Watts Water Technologies Inc. ist ein global operierender Hersteller mit Sitz in den USA, der eines der weltweit umfangreichsten Portfolios für Sanitär-, Heizungs- und Trinkwasserschutzprodukte anbietet. Die Unternehmen und Marken von Watts Water stellen innovative Sanitär-, Heizungs- und Wasserschutzlösungen für gewerbliche, private und industrielle Anwendungen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.watts.com.

Watts Water Technologies, Inc. Diane McClintock Senior Vice President, FP&A and Investor Relations Tel.: 978-689-6153