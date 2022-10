The Trade Desk: Angriff auf Billionen-US-Dollar-Markt

The Trade Desk (WKN: A2ARCV) bedient grundsätzlich einen großen Gesamtmarkt. Na klar, im Endeffekt geht es um den digitalen Werbemarkt. Mit seiner programmatischen Werbung möchte das US-Unternehmen mittel- bis langfristig weiterhin fantastische Wachstumsraten erzielen. Die Growth-Story kratzt möglicherweise erst an der Oberfläche.

Wie groß der adressierbare Markt ist, das ist Interpretationssache. Auch im Hinblick darauf, wie groß das Umsatzpotenzial für The Trade Desk sein kann. Oder aber, ob es um die Vermittlung von Werbeinventar und die gesamte Wertschöpfungskette geht.

Im Rahmen einer Investoren-Konferenz mit spannender Präsentation des Top-Managements haben wir eine weitere Antwort erhalten. Das Marktpotenzial beläuft sich demnach nicht auf Milliarden oder selbst dreistellige Milliardenbeträge. Nein, sondern es geht um Billionen von US-Dollar. Schauen wir uns das einmal näher an.

The Trade Desk: Der Billionen-US-Dollar-Markt

Wie Jeff Green, der derzeitige CEO von The Trade Desk, im Rahmen der Präsentation nahelegte, geht es bei The Trade Desk nicht mehr um Milliarden mit Blick auf das Marktpotenzial. Nein, sondern der Top-Funktionär skizziert auf seiner Präsentation einen möglichen Billionen-US-Dollar-Markt, den man als Total Adressable Market (TAM) sieht. Wobei das weiteren Kontext benötigt.

Im Endeffekt geht es nicht um ein Umsatzpotenzial für das Unternehmen selbst, sondern um das Abwickeln von Werbung in einer solchen Größenordnung. Dabei bezieht sich das Management offenbar auf den gesamten Werbemarkt und die Wertschöpfung, die man adressieren kann. Teil dieses TAMs sind außerdem 500 Mrd. US-Dollar, die man als Shopper-Marketing identifiziert hat. Keine Frage: Das ist ein großes Marktpotenzial, von dem das Management hier spricht.

Für wie wahrscheinlich man diese Prognose hält, das ist letztlich eine andere Frage. Eines dürften wir davon jedoch mitnehmen können: The Trade Desk kratzt eigentlich erst an der Oberfläche seiner Möglichkeiten. Viel Raum für Wachstum ist offensichtlich anhand dieser Aussagen vorhanden.

Börsenbewertung eines Bruchteils dessen

The Trade Desk sieht ein Marktpotenzial, das also im Billionen-US-Dollar-Bereich liegen könnte. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt hingegen gerade einmal bei 25,6 Mrd. US-Dollar. Keine Frage: Die fundamentale Bewertung ist bei einem Umsatz von gerade einmal 377 Mio. US-Dollar alles andere als preiswert. Der lange Atem kann sich jedoch womöglich weiterhin auszahlen.

Positiv ist, dass The Trade Desk und das visionäre Management noch viel Raum für Wachstum ausmacht. Das ist entsprechend keine Baustelle, der Markt und das sogenannte TAM ist vorhanden. Jetzt gilt es für Foolishe Investoren herauszufinden, ob man diese Perspektive teilt. Sowie auch, ob man das Unternehmen selbst ideal positioniert sieht, um sich diesen Marktkuchen einzuverleiben. Falls ja, fehlt lediglich Zeit, damit das Unternehmen in die eigene Vision hinein- und darüber hinauswächst.

Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

