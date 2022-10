Truss oder Salatkopf? Boulevardzeitung richtet Live-Cam ein

LONDON (dpa-AFX) - "Kann Liz Truss länger halten als dieser Salat?" Diese Frage stellte die britische Boulevardzeitung "Daily Star" am Freitag und richtete eine Live-Übertragung auf Youtube ein, auf der ein Foto der Premierministerin neben einem Salatkopf mit aufgeklebten Augen zu sehen ist. Das Magazin "Economist" hatte Truss angesichts der sich rasch entwickelnden Regierungskrise kürzlich bescheinigt, die Haltbarkeitsdauer eines Salats zu haben.

Nachdem Truss am Freitag nach nur gut fünf Wochen ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen hatte und eine steuerpolitische Kehrtwende vollzog, mehren sich die Spekulationen, dass auch sie bald ihre Amt los sein könnte. Dem vorangegangen war eine Krise an den Finanzmärkten, die Truss und Kwarteng durch die Ankündigung massiver Steuererleichterungen ohne Pläne zur Gegenfinanzierung ausgelöst hatten. Teile der Steuerpläne machte Truss am Freitag wieder rückgängig./cmy/DP/zb