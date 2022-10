3 Kennzahlen zur Zalando-Aktie

Es ist wirklich positiv: Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat die Marke von 20 Euro zurückerobert, verteidigt. Oder was auch immer. Jedenfalls notieren die Anteilsscheine im Moment bei ca. 22 Euro. Ob das ein nachhaltiger Tiefpunkt ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.

Allerdings möchte ich heute drei Kennzahlen mit Blick auf die Zalando-Aktie mit dir teilen. Sie sprechen grundsätzlich dafür, dass die Anteilsscheine weiterhin ein großes Schnäppchen sein könnten. Schau am besten selbst:

Zalando-Aktie: 6 Mrd. Euro Marktkapitalisierung!

Die Börsenbewertung der Zalando-Aktie beläuft sich derzeit auf 6 Mrd. Euro. Ist das viel, ist das wenig? Das hängt vom Betrachtungswinkel ab. Jedenfalls lag der Börsenwert in Spitzenzeiten bei ca. 25 Mrd. Euro und somit über dem Vierfachen des jetzigen Bewertungsmaßes.

Schauen wir uns vielleicht noch ein paar Peers an. About You ist zwar mit 1 Mrd. Euro Börsenwert deutlich kleiner. Allerdings kommt Etsy zum Beispiel aus 12 Mrd. Euro Börsenwert. E-Commerce-Weltkonzerne wie Amazon haben sich eine Börsenbewertung von über 1 Billion US-Dollar aufgebaut. Das liegt natürlich nicht nur am Onlinehandel, sondern auch an einer sehr profitablen Growth-Sparte. Trotzdem: Es gibt Raum, um bewertungstechnisch zu wachsen.

Entscheide selbst, welche Börsenbewertung für die Zalando-Aktie mittel- bis langfristig vielleicht angemessen ist. Oder ob wir jetzt bereits das Limit sehen. Ich habe jedenfalls noch zwei weitere Kennzahlen für dich, auf die du zumindest eingehen solltest.

Umsatz von ca. 10 Mrd. Euro

Die Zalando-Aktie dürfte auch in diesem Jahr einen Umsatz von ca. 10 Mrd. Euro ausweisen. Damit wäre ein leichter Rückgang sogar impliziert. Im letzten Jahr 2021 lag der Wert schließlich noch bei ca. 10,4 Mrd. Euro. Inflation und eine nachlassende Konsumfreude trüben jedenfalls das Bild.

Trotzdem liegt der Umsatz oberhalb der Marktkapitalisierung. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 0,6 wirkt auf mich jedenfalls eher günstig. Selbst mit ein, zwei Jahren Stagnation oder einem Rückgang könnte eine Sicherheitsmarge vorhanden sein. Schließlich ist die grundlegende Investitionsthese mit einem starken Onlinehändler und dem Megatrend des E-Commerce intakt.

Die Zalando-Aktie besitzt einen möglichen Discount, das zeigt mir diese Kennzahl. Übrigens: Bei einem 2021er-Ergebnis je Aktie von ca. 0,91 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei ca. 25. Auch das ist eher preiswert. Wobei wir auch dieses Ergebnisniveau voraussichtlich einige Quartale oder Jahre eben nicht mehr sehen.

Zalando-Aktie: Wachstum möglich

Zu guter Letzt teilt das Management der Zalando-Aktie weiterhin eine mittel- bis langfristige Wachstumsperspektive mit. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die mittelfristige Prognose noch einmal verändert aufgrund der Konsumstimmung. Aber eigentlich soll es bis zum Jahre 2025 auf ein Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro kommen.

Auch vor diesem Hintergrund ist die Frage angebracht, ob ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 nicht zu preiswert ist. Foolishe Investoren sollten vielleicht einmal realistisch durchdenken, was ein faireres Bewertungsmaß sein könnte. Vielleicht auch ohne die derzeit sehr ängstliche Perspektive des Marktes.

