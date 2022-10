STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Brent - Anleger weiter uneins

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Brent (WKN PD6DZB)

Zum Wochenbeginn wird an der Euwax ein K.O Call auf Brent Öl rege gehandelt. Anleger zeigen sich uneins über die Richtung - es dominieren weder Käufer, noch Verkäufer. Nachdem sich der Ölpreis seit Ende September von 83 Dollar auf rund 98 Dollar deutlich erholt hatte, dominierten in den vergangenen Tagen Gewinnmitnahmen. Analysten verweisen auf das nachlassende Angebot durch die Kürzung der OPEC, aber auch den drohenden Preisdruck durch eine möglicherweise anstehende weltweite Rezession. Dieses „Patt“ findet man auch in Stuttgart.

2. Call-Optionsschein auf Telekom (WKN MD2KR5)

Die Telekom bleibt weiterhin Liebling der Derivateanleger in Stuttgart. Gleich zwei Optionsscheine finden sich an der Spitze der Rangliste. Am häufigsten gehandelt wurde ein Call-Optionsschein. Die Telekom bleibt mit einem Plus von 9% seit Jahresbeginn ein positiver Ausreißer im DAX.

3. Put-Optionsschein auf Fresenius (WKN GK1M8V)

Die Aktienmärkte erholen sich am Mittag, Derivateanleger trennen sich daher vom Put-Optionsschein auf Fresenius. Der Schein wird mehrheitlich verkauft. Die Aktie notierte am Vormittag kurze Zeit unter 20 Euro und damit in Reichweite zum 10-Jahres-Tief bei 19,78 Euro. Mit Michael Sen ist seit Monatsbeginn ein neuer CEO am Steuer von Fresenius. Die Aktie hat sich in diesem Jahr nahezu halbiert.

Euwax Sentiment Index

Anleger blicken am Montag nach Großbritannien, wo sich das Umfeld für Anleihen weiter beruhigt. Der DAX kann sich in diesem Umfeld auf 12.550 Punkte erholen. In Stuttgart setzen Anleger zum Handelsstart auf diese Erholung. Das Sentiment eröffnete im positiven Bereich. Seit dem Mittag notiert der EUEAX Sentiment im Minus. Absicherungen und Short-Spekulationen werden also eingezogen.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Disclaimer:

