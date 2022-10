GOLDMAN SACHS - Wie reagiert die Aktie auf die Quartalszahlen?

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 306,710 $ (NYSE)

Goldman Sachs gab vor wenigen Minuten Zahlen bekannt. Diese fielen besser aus als erwartet. Der Gewinn je Aktie liegt bei 8,25 USD (Prognose: 7,80 USD) und der Umsatz liegt bei 11,98 Mrd. USD) (Prognose: 11,37 Mrd. USD)

Die Aktie der amerikanischen Bank markierte am 02. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 426,16 USD und fiel danach auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 275,31 USD zurück. Nach einer Erholung bis nahe an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch näherte sich der Wert erneut dem alten Rekordhoch an.

Seit 27. September läuft die Aktie in einer Range zwischen 288,62 USD und 315,16 USD seitwärts. Vorbörslich zieht der Aktienkurs in Reaktion auf die aktuellen Zahlen an. Dabei hilft aber auch das positive Marktumfeld. Aktuell wird die Aktie bei 313,69 USD und damit 6,98 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Kaufsignal erst, wenn …

Trotz dieser positiven Reaktion auf die aktuellen Zahlen ist die Range der letzten Tage intakt. Erst mit einem Ausbruch über 315,16 USD käme es aus charttechnischer Sicht zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann erneut in Richtung 362,07 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch ansteigen.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 288,62 USD kommen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall wäre mit Abgaben gen 275,31 USD und sogar 250,46 USD zu rechnen.

Fazit: Die Aktie von Goldman Sachs steht kurz vor einem kleinen Kaufsignal. Aber noch gibt es dieses Signal nicht.

The Goldman Sachs - Aktie

