Lufthansa-Aktie: Warum sie um 3,14 % zulegt

Lufthansa (WKN: 823212)-Aktien sind heute in Frankfurt um mehr als 3 % angezogen (17.10.2022). Dafür gibt es genau genommen zwei Gründe.

1. Großbritannien streicht vorgesehene Steuersenkungen

Zum einen will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt fast alle angekündigten Steuersenkungen streichen. Dies sorgt für einen Rückgang der britischen Anleihen-Renditen und eine kurzfristige Entspannung an den Kapitalmärkten. Großbritannien, wie auch viele weitere Wirtschaftsräume, leiden unter der hohen Inflation bei gleichzeitig sinkender Wirtschaftskraft.

Dem Königreich drohen somit ohnehin schon geringere Steuereinnahmen und steigende Schulden. Hätte Großbritannien nun die Steuern gesenkt, wären die Verbindlichkeiten noch stärker angezogen. Dies hätte sowohl für die Währung als auch die Finanzierung entsprechend negative Folgen gehabt.

Die Meldung sorgte für eine Erholungsrallye an den Aktienbörsen, denn Großbritannien gehört nach wie vor zu den weltweit stärksten Volkswirtschaften, die mit allen anderen Regionen eng verbunden ist.

2. Lufthansa erhöht die Jahresprognose

Daneben gab es aber auch eine positive Unternehmensmeldung.

So rechnet Lufthansa für sein drittes Quartal 2022 mit einem Umsatzanstieg von 5,2 auf 10,1 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT wuchs im Vorjahresvergleich von 251 Mio. auf etwa 1,1 Mrd. Euro. Dabei wirkten sich Streiks mit 70 Mio. Euro negativ aus.

Nach vorläufigen Zahlen stieg der bereinigte freie Cashflow von 43 auf etwa 400 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung sank von 6,4 auf 6,2 Mrd. Euro, was sich positiv auf die weiteren Finanzierungskosten und somit den Gewinn auswirkt. Die Netto-Pensionsverpflichtungen sanken infolge des gestiegenen Bewertungsansatzes von 2,8 auf etwa 2,1 Mrd. Euro.

Lufthansa hebt aufgrund der guten Buchungslage, der weiterhin starken Nachfrage und eines Rekordergebnisses bei Lufthansa Cargo seine Gesamtjahresprognose an. Demnach sollen das bereinigte EBIT und der freie Cashflow nun 2022 mehr als 1 Mrd. beziehungsweise mehr als 2 Mrd. Euro erreichen.

Lufthansa präsentiert am 27. Oktober 2022 endgültige Zahlen zum dritten Quartal 2022.

Der Konzern könnte nach zwei schweren Jahren und insgesamt 8,9 Mrd. Euro Verlust 2022 wieder einen Gewinn erzielen. Im ersten Halbjahr 2022 verbesserte sich das Ergebnis von -1.805 auf -325 Mio. Euro zu. Der Umsatz kletterte um 140 % auf 13.825 Mio. Euro.

Lufthansa konnte zum zweiten Halbjahr 2022 darüber hinaus die Eigenkapitalquote von 7,7 auf 16,9 % steigern. Der bereinigte freie Cashflow erreichte nach -571 im Vorjahr sehr gute 2.902 Mio. Euro.

Risiko Wirtschaftskrise

Obwohl die Lufthansa-Aktie kurzfristig zulegt, könnte sie in einer nun drohenden Wirtschaftskrise wieder leiden. Sie ist auch in den Jahren 2000 bis 2002 und 2007 bis 2009 eingebrochen. Zudem notiert der Erdölpreis weiterhin auf einem hohen Niveau und belastet so die Gewinnmarge.

