SALESFORCE - Investor steigt ein, wie reagiert die Aktie?

Die salesforce-Aktie gehört im vorbörslichen Handel zu den großen Gewinnern. Auslöser des Kursanstiegs ist eine Meldung, wonach der aktivistische Investor Starboard bei salesforce eingestiegen ist. Eine genaue Beteiligungsgröße nannte der Starboard-Gründer Jeff Smith in einem CNBC-Interview nicht. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 147,18 USD wird die Aktie vorbörslich bei 155,36 USD gehandelt.

Der Wert markierte im November 2021 sein aktuelles Allzeithoch und befindet sich seitdem in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte zunächst auf ein Tief bei 154,55 USD. nach einer mehrwöchigen Konsolidierung in einer bärischen Flagge kam es Ende August zum Ausbruch nach unten. Zwar fiel der Wert bis in die letzte Woche hinein auf ein Tief bei 137,59 USD, aber der größere Verkaufsdruck herrschte vor dem Ausbruch. In dieser Woche erholt sich der Aktienkurs.

Noch keine neue Rally in Sicht

Die Erholung in der salesforce-Aktie kommt in eine entscheidende Phase. Im Bereich zwischen 154,55 USD und ca. 171 USD liegen mehrere wichtige Hürden. Erst mit einem Ausbruch über diese Hürden käme es aus charttechnischer Sicht zu einem größeren Kaufsignal. Im ersten Schritt wäre eine Erholung gen 188,05-195,72 USD möglich. Später könnte die Aktie gen 228,10 USD klettern.

Solange aber dieses größere Kaufsignal fehlt, kann die Erholung jederzeit beendet werden. In diesem Fall würde eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 115,29 USD drohen.

Fazit: Trotz des deutlichen vorbörslichen Anstiegs ist auf mittelfristige Sicht für die salesforce-Aktie noch nicht viel gewonnen. Die Erholung kann praktisch jederzeit zu Ende gehen.

