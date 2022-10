Russell 2000 Index: Hoffnungsvolle Kursmuster

Nach einem Kursabschlag von gut 33 % seit den Verlaufshochs aus November 2021 formiert sich beim sehr breit aufgestellten Russell 2000 Index ein potenzieller Doppelboden, der das Potenzial zu einer Trendwende besitzt, zumindest aber zu einer vorläufigen Stabilisierung der Kurse.

Seit November 2021 und einem Punktestand von 2.458 Zählern hat das Barometer in den letzten Monaten sichtlich nachgelassen und ist exakt in den Bereich der Hochs vor dem Corona-Crash um 1.650 Punkten zurückgefallen. Seit einigen Wochen tobt dort ein erbitterter Kampf um eine nachhaltige Stabilisierung, die durchaus um 1.641 Punkten durch einen Doppelboden gelingen könnte.

Noch allerdings liegt keine mittelfristige Signallage vor, das mögliche Doppeltief befindet sich noch in einem frühen Aufbaustadium. Um dieses nachhaltig zu aktivieren, bedarf es eines Kursanstiegs mindestens über 2.030 Zähler, in diesem Fall würden Zugewinne an 2.107 und darüber 2.221 Punkte vorstellbar.

Solange aber die Handelsspanne der letzten Wochen anhält, bleibt der Wert als neutral zu bewerten. Erst bei einem Bruch der Jahrestiefs dürfte es weiter talwärts gehen, dann könnten rasch Ziele um 1.436 und 1.375 Punkten in den Fokus rücken.