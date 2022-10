AkzoNobel zieht Ausblick zurück und wird eine unveränderte Zwischendividende ausschütten

Der niederländische Farbenhersteller AkzoNobel N.V. (ISIN: NL0013267909) wird den Aktionären eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Zwischendividende in Höhe von 0,44 Euro ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 3. November 2022 (Ex-Dividenden Tag ist der 24. Oktober 2022).

AkzoNobel zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus (Zwischen- und Schlussdividende). Die Gesamtdividende für das Jahr 2021 lag bei bei 1,98 Euro (0,44 Euro Zwischendividende + 1,54 Euro Schlussdividende). Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,38 Prozent.

Im dritten Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 2,86 Mrd. Euro nach 2,41 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) lag im dritten Quartal mit 283 Mio. Euro 13 Prozent unter Vorjahresniveau und der bereinigte operative Ertrag sank um 24 Prozent auf 184 Mio. Euro nach 241 Mio. Euro im Jahr zuvor. Unter dem Strich fiel der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn auf 84 Mio. Euro (Vorjahr: 164 Mio. Euro).

AkzoNobel zog aufgrund der makroökonomischen Bedingungen das Ziel für einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) im Jahr 2023 in Höhe von 2 Mrd. Euro zurück und will nun bei Vorlage der Jahreszahlen 2022 einen weiteren Ausblick geben.

AkzoNobel entschied sich im Jahr 2017 zum Verkauf des Spezialchemiegeschäfts, nachdem ein Übernahmeangebot durch den US-Rivalen PPG Industries abgewendet werden konnte. Zu den Produkten des Konzerns mit Hauptsitz in Amsterdam zählen Marken wie Dulux, International, Sikkens and Interpon. Es werden 35.600 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de