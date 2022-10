Nutzfahrzeugbauer Volvo bleibt trotz Konjunktursorgen bei Marktausblick

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Lkw-Hersteller Volvo bleibt nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal trotz düsterer Wirtschaftsaussichten bei seinen Absatzprognosen für die wichtigsten Märkte in diesem Jahr. In den Monaten Juli bis September gingen mit rund 64 700 Aufträgen 27 Prozent mehr Lkw-Bestellungen ein als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag von Unternehmenschef Martin Lundstedt in Göteborg hieß. Der Manager verwies auf eine hohe Nachfrage, um alternde Flotten zu erneuern. Für die wichtigsten Lkw-Märkte China, Nordamerika und Europa bleibt Volvo bei seinen Erwartungen für den Truckabsatz auf den Märkten insgesamt - wenngleich die Planbarkeit niedrig sei und die Unsicherheit bedeutend.

Der Rivale von Daimler Truck und der VW -Holding Traton steigerte den Umsatz im dritten Quartal insgesamt um 35 Prozent auf 114,9 Milliarden schwedische Kronen (10,5 Mrd Euro), was mehr war als von Analysten gedacht. Dabei half die schwache Krone, währungsbereinigt zog der Erlös um gut ein Fünftel an. Vor einem Jahr hatten der Chipmangel und andere Probleme in der Lieferkette die Produktion noch eingeschränkt.

Das operative Ergebnis zog um 26 Prozent auf 11,9 Milliarden Kronen an und fiel damit wie erwartet aus. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 8,6 Milliarden Kronen, gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr./men/ngu/mis