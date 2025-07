Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik

HALBERSTADT (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat offiziell sein neues Logistikzentrum in Halberstadt (Landkreis Harz) eröffnet. Es sei das "Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung", teilte das Unternehmen mit. Nach Unternehmensangaben ist es das größte Logistikprojekt des Konzerns. "Der neue Standort in Halberstadt wird künftig eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Lkw unserer Kunden und damit unsere Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen zu halten", sagte der Geschäftsführer von der Lkw-Sparte Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert. Der Standort werde dazu beitragen, Verfügbarkeit und Liefertempo bei Ersatzteilen noch weiter zu steigern.

Riesige Lagerhalle, groß wie 35 Fußballfelder

Nach Angaben des Unternehmens sollen von Halberstadt aus künftig bis zu 300.000 Teile an 3.000 Fahrzeughändler in mehr als 170 Ländern verschickt werden, von der kleinsten Schraube bis zum fertigen Lkw-Fahrerhaus. Das Logistiklager hat eine Fläche von rund 35 Fußballfeldern. Am Standort im Landkreis Harz sollen bis zu 600 Arbeitsplätze entstehen.

Bis 2030 sollen bei Daimler Truck 5.000 Stellen wegfallen

"Investitionen wie diese sind nicht alltäglich, erst recht nicht in diesen schwierigen Zeiten", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Investition stärke den Standort nachhaltig und sende Signale an potenzielle Investoren. Die offizielle Eröffnung fand knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung statt. Daimler Truck investiert rund 500 Millionen Euro in den Standort. Die Ersatzteile werden dabei in einem automatisierten Hochregallager bereitgestellt.

Erst Anfang der Woche hatte das Unternehmen bekanntgegeben, bis Ende 2030 rund 5.000 Stellen zu streichen. Der neue Standort in Halberstadt soll dabei laut Unternehmen aber nicht betroffen sein./sus/DP/men