Chinas BIP-Wachstum übertrifft im dritten Quartal Erwartungen

Peking (Reuters) - Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz Corona-Lockdowns in vielen chinesischen Metropolen und der weltweiten Konjunkturabkühlung schneller als erwartet erholt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg von Juli bis September im Jahresvergleich um 3,9 Prozent, nach einem Plus von nur 0,4 Prozent im zweiten Quartal, wie offizielle Daten am Montag zeigten. Das BIP übertraf damit die Erwartungen der von Reuters befragten Analysten von 3,4 Prozent. Chinas strenge Null-Corona-Politik und globale Rezessionsrisiken stellen jedoch eine Herausforderung für einen robusten Aufschwung im kommenden Jahr dar. Die Regierung in Peking hatte vergangene Woche überraschend die Bekanntgabe der Daten zum BIP verschoben.

