EQS-News: beaconsmind AG gewinnt weltweit führende Pizzakette als Kunden

beaconsmind AG gewinnt weltweit führende Pizzakette als Kunden



24.10.2022 / 17:45 CET/CEST

Zürich, Schweiz – 24. Oktober 2022 – Vermarktungserfolg für die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), einen führenden SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics. beaconsmind ist es gelungen, eine der weltweit größten Pizzaketten als Neukunden zu gewinnen. Das Unternehmen wird die LBM-Lösungen von beaconsmind zum Auftakt in Restaurants in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), einsetzen. Es ist vorgesehen, zukünftig die beaconsmind-Lösung in weiteren Ländermärkten im Nahen Osten, wo die Pizzakette mehr als 300 ihrer weltweit über 5.500 Restaurants in rund 50 Ländern betreibt, einzusetzen.

Mittels Verbindung der beaconsmind-Suite mit der App der Pizzakette erschließt das Unternehmen neue Kommunikations- und Marketingkanäle. Kunden können so in Echtzeit am Point of Sale, beispielsweise in Foodcourts oder an Standorten an Raststätten, maßgeschneiderte Angebote gemacht werden. Durch die Verknüpfung der Daten aus der App mit denen aus den stationären Restaurants kann die Pizzakette ihre Profiling-Fähigkeiten erheblich verbessern. Auf Kundenfeedback kann so direkt reagiert werden, was zu einer deutlich verbesserten Customer Experience führt. Die App der Pizzakette hat in den VAE mehr als 500.000 und weltweit mehr als 10 Mio. registrierte Nutzer. Nutzer der App können online ihre Lieblingspizza konfigurieren, Essen bestellen, Restaurants in der Nähe finden und kontaktlos über die App bezahlen. Zudem erhalten sie exklusive In-App-Angebote, Treuepunkte bei Bestellungen und können diese für kostenlose Pizzen und Beilagen einlösen.

Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Wir freuen uns sehr, mit einer weiteren global Brand mit 5.500 Restaurants weltweit zusammenarbeiten zu können. Damit erhält unser Roll-out-Potenzial aus der akquirierten Kundenbasis einen weiteren Boost. Wir verzeichnen eine sehr gute Nachfrage nach unseren Lösungen und werden unseren Expansionskurs plangemäß mit weiteren Kundengewinnen und der Erschließung neuer Märkte vorantreiben.“

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris.

