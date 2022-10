EQS-News: Blue Cap AG mit 9-Monatszahlen 2022: Umsatz- und Ergebnisanstieg in allen operativen Geschäftssegmenten

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Blue Cap AG mit 9-Monatszahlen 2022: Umsatz- und Ergebnisanstieg in allen operativen Geschäftssegmenten



Konzernumsatz steigt um 39 % auf 265 Mio. Euro (VJ: 190,2 Mio. Euro)

Absolutes Adjusted EBITDA (1) mit 25,6 Mio. Euro bereits über Wert des Gesamtjahres 2021 (GJ 2021: 24,6 Mio. Euro) und 61% über vergleichbarer Vorjahresperiode

Adjusted EBITDA-Marge (1) verbessert sich auf 9,5 % (VJ: 8,2 %) der Gesamtleistung

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 in Erwartung einer moderateren Entwicklung im vierten Quartal: Umsatz zwischen 335-350 Mio. Euro, Adjusted EBITDA-Marge zwischen 8-9 % München, 24. Oktober 2022 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat sich im dritten Quartal 2022 weiter dynamisch entwickelt. Der konsolidierte Konzernumsatz erhöhte sich per Ende September kumuliert mit 265 Mio. Euro deutlich gegenüber seinem Vorjahreswert (VJ: 190,2 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (Adjusted EBITDA(1)) stieg auf 25,6 Mio. Euro an (+61 % ggü. VJ, VJ: 15,9 Mio. Euro). Dies entspricht einer Marge von 9,5 % (VJ: 8,2 %) an der Gesamtleistung. Das Adjusted EBIT hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode mehr als verdoppelt und erreichte einen Wert von 15,5 Mio. Euro (VJ: 7,7 Mio. Euro). Die entsprechende Marge kletterte ebenfalls deutlich auf 5,7 % (VJ: 4,0 %). Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,2 Jahren (31.12.2021: 2,6) innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Hervorzuheben, dass sich die Situation bei der Materialbeschaffung und den entsprechenden Preisen im Verlauf des dritten Quartals in vielen Bereichen spürbar entspannt hat. Die Verbesserungen sind insbesondere auf die getätigten Neuakquisitionen der HY-LINE-Gruppe, der H+E sowie der Transline zurückzuführen. Aber auch organisch(2) entwickelte sich die Unternehmensgruppe mit einem Umsatzplus von 21,5 % und einem adjustierten EBITDA-Wachstum von 25,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum klar positiv. Die Verkäufe von Gämmerler und Carl Schaefer wirken sich im Vorjahresvergleich zwar reduzierend auf den Umsatz, jedoch deutlich positiv auf das operative Ergebnis aus. Ergebniswachstum in allen Segmenten Zum 30. September 2022 befinden sich im Portfolio der Blue Cap acht Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Segment Plastics konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis spürbar zulegen. Haupttreiber dieser Entwicklung ist die Beteiligung con-pearl, die im dritten Quartal von einer guten Auftragslage im Logistikbereich profitierte. Die H+E konnte nach einem schwierigen ersten Halbjahr ihre Lieferfähigkeit und somit auch die operative Performance zuletzt wieder verbessern. Das Ergebnis der Uniplast war weiterhin wegen der verzögerten Weitergabe von Rohstoffpreiserhöhungen leicht unter dem Vorjahr. Das Segment Adhesives & Coatings steigerte im Vorjahresvergleich sowohl seinen Umsatz als auch das absolute Adjusted EBITDA. Insbesondere Neschen erhöhte im dritten Quartal seine Produktion und Lieferfähigkeit. Planatol bekam im dritten Quartal einen konjunkturell bedingten Nachfragerückgang zu spüren. Die HY-LINE-Gruppe aus dem Segment Business Services ist auch im dritten Quartal 2022 sehr stark gewachsen. Dank einer verbesserten Material- und Produktverfügbarkeit konnte das Unternehmen seine Auslieferungen bei weiterhin starkem Auftragseingang im Vorjahresvergleich deutlich erhöhen. Transline entwickelte sich leicht unter Vorjahresniveau. Hier machte sich die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit in einzelnen Projektverschiebungen von Kunden bemerkbar. Die Entwicklung des Segments Others wurde im Jahresvergleich maßgeblich durch die Verkäufe und Entkonsolidierung von Gämmerler und Carl Schaefer beeinflusst. Die kleinste Beteiligung der Blue Cap, Nokra, entwickelte sich besser als im Vorjahreszeitraum, aufgrund von Projektverschiebungen allerdings unter den Erwartungen. Die weiter stabile Auftragsentwicklung aus den Branchen Pharma und Diagnostik, auch nach Abflauen der Corona Pandemie, führte bei der Minderheitsbeteiligung INHECO zu Ergebnissen über Plan. Segmentkennzahlen im Überblick Mio. EUR 9M 2022 9M 2021 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Plastics Umsatz 126,9 99,6 27 % Adjusted EBITDA 15,3 11,5 33 % Adjusted EBITDA-Marge in % 11,8 11,3 50 BP Adhesives & Coatings Umsatz 72,9 64,6 13 % Adjusted EBITDA 4,9 4,7 5 % Adjusted EBITDA-Marge in % 6,6 7,1 -50 BP Business Services Umsatz 62,8 4,4 >100 % Adjusted EBITDA 5,5 0,4 >100 % Adjusted EBITDA-Marge in % 8,6 8,5 10 BP Others (*) Umsatz 6,3 25,5 -75 % Adjusted EBITDA -0,02 -0,6 97 % Adjusted EBITDA-Marge in % -0,3 -2,3 200 BP Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich (*) Das Segment Others enthält Nokra, die Holding- und Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie zum Stichtag bereits veräußerte Beteiligungen. Bestätigung der Guidance für 2022 Der Vorstand der Blue Cap AG bestätigt die bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr, einen Konzernumsatz zwischen 335-350 Mio. Euro, eine Adjusted EBITDA-Marge zwischen 8-9 % und einen Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren erreichen zu können. „Wir haben in den letzten Monaten an vielen Stellen eine sehr starke organische Entwicklung gesehen. Die mögliche Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung wird jedoch auch uns an einigen Stellen des Portfolios treffen. In Summe erwarten wir auf Basis der breiten Streuung und der weiterhin sehr guten Entwicklung einiger Unternehmen ein moderates viertes Quartal. Wir bleiben weiterhin im engen Austausch mit den Geschäftsführungen unserer Portfoliounternehmen, um jederzeit auf veränderte Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können,“ führt Tobias Hoffmann-Becking, CEO der Blue Cap, aus. Wichtiger Hinweis: Anlässlich der 9-Monatszahlen findet heute um 14:00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte (2) Basis für die Berechnung des organischen Wachstums ist das aktuelle Portfolio Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de

