EQS-News: stock3 AG: Einmarkenstrategie erfolgreich durchgeführt – neue Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 ersetzt ab sofort GodmodeTrader und Guidants

Corporate News

stock3 AG: Einmarkenstrategie erfolgreich durchgeführt – neue Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 ersetzt ab sofort GodmodeTrader und Guidants

Tradingfunktionalität in zwei Varianten erreicht noch mehr Nutzer

Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger schaffen München, 25.10.2022 – Vier Wochen nach dem Launch der neuen Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 (www.stock3.com) hat die stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ihr bisheriges Hauptportal GodmodeTrader wie geplant abgeschaltet. Die bekannten Features sind in optimierter und ausgeweiteter Form auf stock3 abgebildet, das mit dem integrierten stock3 Terminal auch die zweite frühere Plattform Guidants integriert. Damit wurde die angekündigte Einmarkenstrategie nur wenige Monate nach dem Börsengang im März 2022 erfolgreich umgesetzt. Bereits im August war die Umbenennung von BörseGo AG in stock3 AG erfolgt. Mit stock3 will das Unternehmen die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger schaffen sowie eigene Kapazitäten und Budgets optimal für und nur noch auf einer Plattform bündeln. Eine groß angelegte Marketingkampagne ist bereits in Vorbereitung. „Mit nur zwölf Tagen Abweichung zum intern anvisierten Termin konnten wir unsere technisch komplett neu aufgesetzte Plattform launchen. Bei einem Projekt dieser Größenordnung ist das phänomenal“, verrät Johannes Pfeuffer, Vorstand der stock3 AG, der den Launch operativ begleitete. „Unser Team hat in den letzten zwölf Monaten mit vollem Einsatz und sämtlichen Ressourcen an der Einmarkenstrategie und der neuen Plattform gearbeitet. Jetzt freuen wir uns, dass wir mit dem ausgeweiteten inhaltlichen Angebot die Basis für neues Nutzer- und Umsatzwachstum geschaffen haben und unser Team dieses nun auch wieder mit freigewordenen Kapazitäten und entsprechenden Maßnahmen vorantreiben kann.“ Bündelung sämtlicher Inhalte und Ressourcen auf einer Plattform Auf der neuen Plattform stock3 finden Trader und Anleger neben Informationen, Expertenmeinungen und Anwendungen, mit denen sie selbst Analysen durchführen können, die Möglichkeit bei Deutschlands führenden Online-Brokern sowie verschiedenen CFD- und Forex-Brokern zu handeln. Letzteres ermöglicht die Trading-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize. Dieses Angebot gibt es jetzt sogar doppelt auf der Plattform: Auf dem stock3 Terminal sowie niedrigschwellig und in vereinfachter Form auf der Startseite stock3.com. Damit erhofft sich die stock3 AG die kontinuierlich steigenden Tradezahlen über die eigene Plattform weiter auszubauen. Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com

