Gebündelte Kraft für den Klimaschutz: Die BKB wird Partnerin der Klimastiftung Schweiz



25.10.2022 / 09:00 CET/CEST



Die Partnerschaft mit der Klimastiftung Schweiz ist nicht nur ein weiterer Meilenstein der Basler Kantonalbank (BKB) auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Mit ihm kann die BKB einen konkreten Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes leisten. Ab diesem Jahr spendet die BKB den Betrag, den sie aus der Rückvergütung der eidgenössischen CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe zurückerhält, vollumfänglich an die Klimastiftung Schweiz. Diese wiederum poolt die Beiträge aller Partnerfirmen und fördert mit den Geldern Projekte von KMU in der Schweiz und in Liechtenstein, die mit innovativen Technologien einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Netto-Null-Klimaziele leisten. Von der Wirtschaft für die Wirtschaft und für das Klima

Inzwischen finanzieren rund 30 Partnerfirmen aus der Finanzwirtschaft die Klimastiftung Schweiz, indem sie ihre jährliche Rückvergütung der CO2-Lenkungsabgaben spenden. Die Partnerfirmen profitieren im Gegenzug von der Expertise der Stiftung in Bezug auf förderungswürdige Innovationen. Und sie können durch die Bündelung der Gelder bei der Stiftung – seit der Stiftungsgründung bereits über 30 Millionen Franken – eine spürbare Wirkung erzielen. Alleine im Jahr 2021 konnten 104 Einzelprojekte über Fördergelder der Klimastiftung Schweiz mitfinanziert werden. Dedizierter KMU-Bezug und Fokus auf Innovation als strategischer Fit

Diese Partnerschaft ergänzt das Engagement der BKB im Bereich KMU und Nachhaltigkeit ideal. Durch ihren Einsitz im Beirat der Stiftung profitiert sie vom Austausch mit innovativen KMU und kann mit diesem Wissen die Firmenkunden ganzheitlich dabei unterstützten, die CO2-Bilanz zu verbessern. Weiter kann die BKB dieses Know-how zur internen Weiterentwicklung und Verankerung der Nachhaltigkeit nutzen. Für Basil Heeb, CEO der BKB, ist der Klimaschutz eine prioritäre Herausforderung: «Die Partnerschaft mit der Klimastiftung Schweiz ermöglicht uns auf effiziente Art, einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und unsere KMU auf ihrem Weg in eine dekarbonisierte Zukunft zu unterstützten. Dass sich verschiedene Unternehmen im Rahmen dieser Stiftung gemeinsam für das Klima einsetzen, finde ich richtig und wichtig.» Gemeinsam für die Nachhaltigkeit

Die Kantonalbanken von Basel-Stadt und Basel-Landschaft ziehen zur Reduktion der Treibhausgase am gleichen Strang: Gleichzeitig mit der BKB gibt heute auch die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ihre Partnerschaft mit der Klimastiftung bekannt. «Mit diesem Schritt setzen die BKB und die BLKB ein klares Zeichen, dass Klimaschutz nicht an der Kantonsgrenze endet», freut sich auch Vincent Eckert, Geschäftsführer der Klimastiftung Schweiz. «Der Klimawandel ist eine immense Herausforderung, die wir nur mit vereinten Kräften und zukunftsweisenden Lösungen und Technologien meistern können.» Medienmitteilung (PDF)

Klimastiftung Schweiz (Link)

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch Klimastiftung Schweiz

Vincent Eckert

Geschäftsführer

Telefon 079 572 47 16

vincent.eckert@klimastiftung.ch



