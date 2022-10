LINDE - Drohender DAX-Abschied belastet Aktie

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 284,050 € (XETRA)

Paukenschlag bei Linde. Wie die Verantwortlichen des Industriekozerns gestern Abend mitteilten, wollen sie im Zuge einer konzerninternen Reorganisation den Aktionären vorschlagen, die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einzustellen. Hierfür soll eine neue Holdinggesellschaft gegründet werden. Für eine Aktie der Linde PLC würden Anteilseigner eine neue Aktie der Holdinggesellschaft, die wohl den Namen Linde tragen wird, erhalten. Diese wiederum soll in Zukunft ausschließlich an der NYSE gehandelt werden.

"Zunehmende Komplexität" als Grund

Als Begründung führte Linde an, eine doppelte Börsennotierung in den USA und Deutschland sei von Nachteil. Durch europäische Beschränkungen und zunehmende Komplexität habe die Aktienbewertung gelitten, so CEO Sankiv Lamba. Auf die Organisation des Konzerns, die Mitarbeiter, Kunden oder auf das Engagement des Kozerns in den einzelnen Regionen, hier vor allen Dingen Deutschland, soll der Schritt aber keine Auswirkungen haben.

Das Problem: Wird die Notierung in Deutschland eingestellt, müsste die Linde-Aktie auch aus dem DAX ausscheiden. Und der deutsche Leitindex damit nicht nur einen der stärksten Titel der vergangenen Jahre, sondern mit einer Gewichtung von rund 11 % auch sein Schwergewicht schlechthin verlieren. Das neue alte Schwergewicht wäre dann wieder SAP. Noch ist aber nichts final. Die Aktionäre müssen dem Vorschlag erst noch zustimmen.

Die Linde-Aktie verliert heute rund 4 % an Wert. Aus technischer Sicht ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Der DAX-Titel notiert in einem Dreieck. Erst der deutliche Ausbruch aus dem Dreieck nach oben wie nach unten würde neue Signale mit sich bringen.

Fazit: Würde die Notierung von Linde in Deutschland eingestellt, wäre das mit Sicherheit ein Verlust für den Börsenplatz. An der intakten Investmentstory würde ein solcher Schritt aber freilich nichts ändern.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 30,79 33,49 34,03 Ergebnis je Aktie in USD 7,32 9,27 10,26 KGV 39 31 28 Dividende je Aktie in USD 4,24 4,68 5,13 Dividendenrendite 1,63 % 1,79 % *e = erwartet

