euNetworks und AAA schließen einen Master-Agent-Partnervertrag ab

AAA Sales & Management GmbH nimmt die Produkte und Dienstleistungen von euNetworks ihr Lösungsportfolio auf

euNetworks Fiber UK Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen von Bandbreiteninfrastrukturen, hat mit dem Schweizer Telekom-Beratungsunternehmen AAA Sales & Management GmbH ("AAA") einen Master-Agent-Partnervertrag abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird AAA die glasfaserbasierten Produkte und Dienstleistungen von euNetworks in ihr Lösungsportfolio aufnehmen. AAA berät europäische mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei komplexen Telekommunikationsanforderungen in Bezug auf Standortvernetzung, Rechenzentrumslösungen und Cloud-Anbindungen.

euNetworks besitzt und betreibt 17 engmaschige glasfaserbasierte Stadtnetze in London, Manchester, Dublin, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Paris, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, Wien, Mailand und Madrid. Diese sind an ein Langstreckennetz angeschlossen, das 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa miteinander verbindet. euNetworks ist mit mehr als 490 Direktverbindungen zu europäischen Rechenzentren und weiteren indirekt angebundenen Rechenzentren Marktführer im Bereich Rechenzentrumskopplungen. Das Unternehmen investiert weiterhin in den Ausbau zusätzlicher Netze, sowohl in den Städten als auch zur Bereitstellung von mehr Multi-Route-Langstreckenanschlüssen für Kunden.

In der Schweiz hat euNetworks Kapazitäten zwischen 15 wichtigen Rechenzentren in einem Netzwerk, das sich über Zürich, Genf, Basel und das Seengebiet erstreckt, vorinstalliert. Dies bedeutet, dass das Unternehmen einen schnellen Bandbreitenservice mit einem SLA von 20 Arbeitstagen zwischen den 15 Standorten anbieten kann. Neben einer zuverlässigen, skalierbaren und effizienten Lösung in der Schweiz ermöglicht die umfangreiche europäische Präsenz von euNetworks eine nahtlose Weiterleitung zu über 475 anderen europäischen Rechenzentren.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AAA, die es noch mehr Unternehmen ermöglicht, von unserem wachsenden Netzwerk an glasfaserbasierten Verbindungsprodukten für Rechenzentren in Europa zu profitieren", sagte Paula Cogan, Präsidentin von euNetworks. «Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Beratung zu komplexen Netzwerklösungen.»

Wilhelm Pfeifer, Vorsitzender der AAA Sales & Management GmbH sagt: "Die Partnerschaft mit euNetworks ermöglicht unserem Beratungsteam einen ganzheitlichen Ansatz, um für unsere Kunden Lösungen redundant, hochverfügbar und unabhängig zu gestalten."

Über euNetworks

euNetworks ist ein westeuropäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastrukturen, das 17 engmaschige glasfaserbasierte Stadtnetze besitzt und betreibt, die mit einem Intercity-Backbone mit hoher Kapazität verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Anbindung von Rechenzentren und hat heute über 490 direkte Verbindungen. euNetworks ist zudem ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität, mit direkter Verbindung zu alle wichtigen Cloud-Plattformen und bietet ein gezieltes Portfolio von Stadtnetzen und Langstreckendiensten, einschließlich Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz, Inhalts-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks' einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Rohrleitungen, die auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über AAA

Die AAA Sales & Management GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf internationale Telekommunikations- und Rechenzentrumslösungen. Das Unternehmen berät europäische Mittelständler und internationale Konzerne bei komplexen Telekommunikationsanforderungen in Bezug auf Standortvernetzung, Rechenzentrumslösungen und Cloud-Anbindung. Das Unternehmen mit Sitz in Baar, Schweiz, ist seit mehr als 12 Jahren bei verschiedenen Telekommunikationsunternehmen für seine Dienstleistungen anerkannt. Mehr Informationen finden Sie unter www.aaa-sales.ch.

