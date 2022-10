KRAFT HEINZ - Nach Zahlen weiter aufwärts?

Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 37,060 $ (Nasdaq)

Kraft Heinz gab heute vorbörslich Quartalszahlen bekannt. Das Unternehmen übertraf beim Gewinn je Aktie die Erwartungen um 6 Cent und verdiente 0,63 USD je Aktie. Damit lag der Gewinn auch 3 Cent höher als im letzten Jahr. Der Umsatz lag bei 6,5 Mrd. USD und damit 0,23 Mrd. USD über den Erwartungen und 0,18 Mrd. USD über dem Vorjahr. Analysten hatten also sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz einen Rückgang erwartet. Tatsächlich steigerte der Konzern beides.

Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 37,06 USD wird die Aktie vorbörslich bei 38,44 USD getaxt. Die Reaktion auf die Zahlen fällt damit zunächst positiv aus.

Der Wert befindet sich seit seinem Allzeithoch bei 97,77 USD aus dem Februar 2017 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er im März 2020 auf ein Tief bei 20,05 USD. In der folgenden Erholung scheiterte die Aktie am log. 50 % Retracement der Abwärtsbewegung und schwenkte in eine Seitwärtsbewegung zwischen 44,27 USD und 32,78 USD ein.

Ende September setzte die Aktie auf der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung auf. Seitdem erholt sie sich. Die vorbörslichen Kurse führen zu einem neuen Erholungshoch.

Kurzfristige Rally vor Hürde, aber …

Zwar nähert sich die Aktie von Kraft & Heinz bereits einem Widerstandsbereich zwischen 39,01 USD und 39,43 USD, aber die kurzfristige Aufwärtsbewegung innerhalb der monatelangen Seitwärtsbewegung ist intakt. Die Chancen auf einen Ausbruch über die Widerstandszone und einen Anstieg in Richtung 44,27 USD stehen nicht schlecht.

Ein Wochenschlusskurs unter 32,78 USD wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 28,56 USD und 23,90 USD drohen.

Fazit: Die aktuellen Zahlen dürfte der Aktie von Kraft Heinz weiteren Auftrieb verleihen.

Zusätzlich lesenswert:

QUANTAFUEL - Kursexplosion nach Rekordtiefs

NASDAQ 100 - Wie wirken sich die Zahlen der Techgiganten aus?

FRESENIUS SE - Läuft der nächste "Elliott-Schub" schon?

Kraft Heinz Co., The

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)