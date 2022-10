Call auf Meta Platforms: 58 Prozent Chance!

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat am Mittwoch, den 26 Oktober 14:00 PT die Quartalszahlen für sein Unternehmen präsentiert. Analysten fürchteten, dass Meta noch deutlich schwerer vom herausfordernden Werbeumfeld getroffen sein könnte als Alphabet. Leider wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Die Börse verliert langsam den Glauben an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, weil er trotz sinkender Umsätze Milliarden in seine Vision von virtuellen Welten steckt. Die Aktie des Facebook-Konzerns Meta sackte zum Auftakt des US-Handels am Donnerstag, den 27. Oktober um 24,56 Prozent ab. Allein im zweiten Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden US-Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar.

Zum Chart

Mit der Korrektur vom gestrigen Donnerstag im Ausmaß von 24,56 Prozent auf 97,94 US-Dollar notiert die Aktie von Meta Platforms auf Höhe vom Oktober 2015. Von da an entwickelte sich der Kurs auf das All Time High bei 384,33 US-Dollar am 1. September 2021 und wieder zurück. Der Kursverlust ist durch die beiden Einbrüche um über 20 Prozent zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 2. Februar 2022 und zum 26. Oktober 2022 charakterisiert. Dazwischen gab der Wert in Form eines Abwärtstrends rund 48 Prozent ab. In Summe ist dies ein Rückgang um 74 Prozent. Für das laufende Quartal stellte Meta einen Erlösrückgang um bis zu zehn Prozent in Aussicht. Meta sieht sich von der Sparsamkeit der Werbekunden angesichts hoher Inflation und Konjunktursorgen betroffen, die weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben. Dennoch entwickelt sich die US-Wirtschaft stärker als erwartet und könnte zu einer Unterschätzung der Erlöse bei Meta führen. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 10,18 ist auch sehr viel heiße Luft aus der Aktie entwichen.