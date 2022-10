Meta kollabiert | Ertragsbild ansonsten solide

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq gehen erneut getrennte Wege, mit dem Tech-Sektor überschattet durch die schwachen Ergebnisse und Aussichten von Meta. Der Konzern verliert vor dem Handelsstart rund 70 Mrd. an Marktwert. Wie dem auch sei, ist das dortige Problem vor allem auch selbstgemacht. Generell entwickelt sich die Berichtssaison weiterhin besser als befürchtet. McDonald‘s, Merck, Caterpillar, Honeywell, Comcast und ServiceNow tendieren alle nach überraschend besseren Ergebnissen freundlich. Bei Ford und dem Rüstungs-Giganten sehen wir in Folge der Zahlen leichte Verluste. Renditen der US-Staatsanleihen ziehen heute leicht an, und wir sehen ebenfalls eine leichte Erholung beim US-Dollar Index.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick

01:29 - Meta kollabiert

09:11 - Abkühlung am Arbeitsmarkt?

11:08 - Apple | Amazon

12:48 - McDonald’s | Intel

14:00 - Ford

15:28 - Big Picture

17:53 - ServiceNow | Spotify | Visa

18:19 - Gesamtmarkt: Treibende Faktoren laufen aus?

20:08 - Renditen im 10-jährigen Bereich

21:39 - Notenbankpolitik



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell