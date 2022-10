Cancom: Noch ist kein Boden erreicht!

Zur besten Zeit konnte Cancom bei 64,82 Euro Anfang 2020 einen Spitzenwert erzielen, konnte aber noch mit letzter Mühe bis zum Jahreswechsel weiter zulegen. Mit zunehmender Inflation und dadurch ausgelösten Zinsanhebung im Euroraum geriet die Aktie jedoch spürbar unter Druck und verlor auf Jahressicht gut 65 Prozent auf 23,04 Euro an Wert. Von diesen Schocks konnte sich Cancom im weiteren Verlauf nicht mehr erholen, der jüngste Zinsschritt sorgte für ein weiteres Kursmassaker am letzten Handelstag dieser Woche. Aus technischer Sicht ist aber noch Abwärtspotenzial vorhanden, ehe das Papier auf tragfähige Unterstützungsniveaus aus 2015 trifft.

Geschäfte stark zurückgegangen

Finanzierungen werden zu Zeiten von hohen Zinsen weniger nachgefragt, das dürfte sich auch bei Cancom weiterhin negativ auswirken, zumal die EZB in diesem Jahr noch einen weiteren Zinsschritt im Dezember plant. Technisch ist noch weiteres Korrekturpotenzial vorhanden, Abschläge auf rund 20,00 Euro und darunter circa in den nächsten Unterstützungsbereich von 16,64 Euro könnten demnächst anstehen und würden sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Ein positives Bild lässt sich für die Cancom-Aktie derzeit leider nicht zeichnen, erst oberhalb von 27,40 Euro wäre eine Zwischenerholung an 31,52 Euro vorstellbar.