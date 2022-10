CHEVRON - Aktie klopft am Allzeithoch an

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 177,900 $ (NYSE)

Chevron gab heute Zahlen bekannt und übertraf dabei die Erwartungen der Analysten. Der Konzern verdiente 5,66 USD je Aktie und setzte 66,64 Mrd. USD um. Die Analysten hatten mit 4,83 USD und 57,03 Mrd. USD gerechnet. Die Aktie zieht vorbörslich leicht an und wird aktuell bei 180,97 USD gehandelt, nachdem sie gestern bei 177,90 USD geschlossen hat.

Die Aktie markierte am 08. Juni 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 182,40 USD. Anschließend setzte sie auf das alte Rekordhoch aus dem Juli 2014 bei 135,10 USD zurück.

Von dort aus kletterte der Wert wieder. Diese Bewegung fand in einem bärischen Keil statt. Am 21. Oktober gelang allerdings der Ausbruch aus dem Keil nach oben. Gestern notierte der Wert schon nahe an seinem Allzeithoch, es gab aber im Tagesverlauf leichte Gewinnmitnahmen.

Bald ein neues Allzeithoch?

Die Chevron-Aktie hat gute Chancen, in Kürze das Allzeithoch bei 182,40 USD zu durchbrechen. Gelingt ein Ausbruch darüber, dann wäre Platz für eine weitere Rally gen 197,50 USD. Dort würde die Aktie auf eine langfristige obere Trendbegrenzung treffen. Ein Überschießen der Rally könnte sogar zu einem Anstieg gen 209/210 USD führen. Ein kurzfristiger Rücksetzer gen 171,36 USD und damit an die Keiloberkante würde die Chancen auf einen Ausbruch nicht verschlechtern.

Erst mit einem stabilen Rückfall in den Keil wären kurzfristig die Bären wieder am Zug. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 145,13 USD kommen, womit zwei noch offene Aufwärtsgaps geschlossen werden würden.

Fazit: Die Chevron-Aktie steht unmittelbar vor einer Fortsetzung der Rally. Aber noch fehlt der Ausbruch. Die guten Zahlen geben der Aktie Rückenwind.

Chevron - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)