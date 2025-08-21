Werbung ausblenden

Nord-Stream-Sabotage - Verdächtiger in Italien festgenommen

dpa-AFX · Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 hat die Bundesanwaltschaft in Italien einen tatverdächtigen Ukrainer festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor./kre/jml/DP/jha

