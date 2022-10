EQS-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: Bundesgerichtshof weist Nichtzulassungsbeschwerde im Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG zurück

EQS-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG: Bundesgerichtshof weist Nichtzulassungsbeschwerde im Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG zurück



28.10.2022 / 18:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Advanced Bitcoin Technologies AG: Bundesgerichtshof weist Nichtzulassungsbeschwerde im Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG zurück Frankfurt am Main, 28. Oktober 2022 – Der Bundesgerichtshof hat die Nichtzulassungsbeschwerde des ehemaligen ICO-Treuhänders der savedroid AG gegen das zweitinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts Köln im Wallet-Herausgabeverfahren zurückgewiesen. Damit ist das zweitinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts Köln zu Gunsten der savedroid AG endgültig rechtskräftig und vollstreckbar. Auf dieser Basis wird die savedroid AG nun kurzfristig alle rechtlich zulässigen Mittel mit maximaler Härte nutzen, um das zweitinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichts Köln zur Herausgabe der zurückbehaltenen Kryptowährungen im Gesamtwert von aktuell rund 15,8 Mio. Euro zu vollstrecken. Das Oberlandesgericht Köln hatte im Oktober 2021 den ehemalige ICO-Treuhänder der savedroid AG dazu verurteilt, die von ihm aus dem ICO (Initial Coin Offering) der Gesellschaft zurückbehaltenen Kryptowährungen an den bereits mandatierten neuen Treuhänder der savedroid AG herausgeben, damit dieser die einzig verbliebene Auszahlungsvoraussetzung, nämlich den öffentlichen Aufruf, ob Käufer die SVD-Token erhalten haben, abschließend erfüllen und im Nachgang die Kryptowährungen an die savedroid AG übertragen kann. Damit hatte das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bonn von Februar 2020 grundsätzlich bestätigt. Die savedroid AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22). Weitere Details und Hintergrundinformationen zum Wallet-Herausgabeverfahren der savedroid AG gegen ihren ehemaligen ICO-Treuhänder finden sich in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 15. Oktober 2021: https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/advanced-bitcoin-technologies-ag-savedroid-ag-gewinnt-auch-in-zweiter-instanz-den-rechtsstreit-im-wallet-herausgabeverfahren/1481499 Investoren- und Medienkontakt Viona Brandt VIONA BRANDT COMMUNICATIONS Telefon: +49 175 93 93 320 E-Mail: brandt@brandt-communications.de 28.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com