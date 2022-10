EQS-News: Capvis AG: Capvis investiert in AdEx Partners, ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation und IT-Strategie – „Trusted Investor meets Trusted Advisor“

Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Capvis AG: Capvis investiert in AdEx Partners, ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation und IT-Strategie – „Trusted Investor meets Trusted Advisor“



28.10.2022 / 10:15 CET/CEST

Capvis investiert in AdEx Partners, ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation und IT-Strategie – „Trusted Investor meets Trusted Advisor“ Capvis schließt sich mit AdEx Partners zusammen und unterstützt das Unternehmen bei der weiteren Entwicklung. Die Wachstumsstrategie wird durch die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios, Internationalisierung sowie M&A weiter vorangetrieben. Die Partner bleiben zusammen mit Capvis investiert. Hamburg und Baar, 28.10.2022 Capvis wird in das Hamburger Unternehmen AdEx Partners investieren – ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation und IT-Strategie in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Partnerschaft von AdEx Partners, geleitet von Carsten Kracht, Ferdinand Weiß und Stefan Rieder, bleibt weiterhin investiert und wird ihre erfolgreiche Arbeit in Partnerschaft mit Capvis fortsetzen. Trusted Advisor für digitale Transformation und IT-Strategie Seit mehr als 10 Jahren unterstützt AdEx Partners namhafte Unternehmen bei der Gestaltung und erfolgreichen Umsetzung ihrer digitalen Transformation und IT-Strategie. Mehr als 170 „Trusted Advisors“ mit langjähriger Erfahrung haben über 1‘000 erfolgreiche Projekte in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, wie beispielsweise Pharma, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen realisiert. „Unsere Dienstleistungen beschränken sich nicht nur auf strategische Fragen oder Projektplanung; wir bleiben auch während der Implementierung involviert und helfen, komplexe Transformationsprogramme zum Erfolg zu führen. Nachdem wir eine signifikante DACH-Präsenz aufgebaut haben, wollen wir zunehmend in anderen Regionen wachsen. Daher ist die Internationalisierung ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von AdEx Partners für die nächsten Jahre", erklärt Stefan Rieder, Managing Partner. AdEx Partners wurde vom führenden deutschen Wirtschaftsmagazin „Capital" als „Hidden Champion" ausgezeichnet, hat mehrere „Best of Consulting"-Awards der WirtschaftsWoche (2018-2021) gewonnen und gilt seit Jahren als „Great Place to Work®“. Schwerpunkt auf Wachstum und M&A Nach mehr als 20% Wachstum im Jahr 2021 wird AdEx Partners dieses Jahr ein weiteres Rekordjahr erzielen. Gemeinsam mit Capvis wird das Unternehmen diesen Wachstumskurs beschleunigen. „Wir waren auf der Suche nach einem Investor, mit dem wir gemeinsam unsere Vision‚ „Trusted Leader of Business Transformation" vorantreiben zu können. Mit Capvis haben wir aufgrund ihres starken Netzwerks und Know-hows den besten Partner dafür gefunden. Wir freuen uns auf die nächste Phase", erklärt Carsten Kracht, Gründer von AdEx Partners. Ferdinand Weiß, Managing Partner und Gründer von AdEx Partners, ergänzt: „Wir wollen der europäische Champion für digitale Transformationsberatung und IT-Strategie werden. Gemeinsam mit unserem neuen Partner Capvis werden wir unser Wachstum vorantreiben und ein „Trusted Advisor“ für unsere Kunden bleiben." „Wir waren vom starken und loyalen Kundenstamm, dem herausragenden Ruf sowie der unternehmerischen Kultur beeindruckt“, so André Perwas, Partner und Head of Advanced Services & Software bei Capvis. „Das Unternehmen ist eine exzellente Plattform für europaweite Akquisitionen.“ Simon Lussi, Partner bei Capvis, fügt hinzu: „AdEx Partners genießt nicht nur eine sehr starke Marktposition in der DACH-Region, sondern bietet auch mehrere Wachstumshebel, deren Umsetzung wir gerne in der nächsten Phase unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft.“ Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Medienkontakt Für AdEx Equity GmbH & Co. KG Dr. Petra Dorfner Communications

+49 178 0214 9592

petra.dorfner@adexpartners.com Für Capvis AG Heiko Zühlke

Head of Investor Relations

+41 43 300 58 29

heiko.zuehlke@capvis.com Über AdEx AdEx Partners vereint Beratende und Linienverantwortliche mit langjähriger Erfahrung in der Transformation von Business und IT. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Bereich IT (ERP, Architektur und Daten), digitale und organisatorische Transformation (Finanzen, Supply Chain, Customer Centricity, HR Transformation). Außerdem bietet AdEx Unterstützung bei Themen wie Business Model Transformation und Business Portfolio Transformation. Das Team besteht aktuell aus über 170 Beraterinnen und Beratern, ergänzt um ein ausgewähltes Spezialisten-Netzwerk. Das Unternehmen vereint tiefes Fachwissen mit umfassenden Programm- und Projektmanagement-Fähigkeiten. Die Kunden profitieren von der Arbeitsweise von AdEx Partners, die geprägt ist von einem hohen Grad an Erfahrung, pragmatischem Vorgehen und vorbehaltsloser Neutralität gegenüber Lösungsanbietern. AdEx Partners betont: Der Erfolg unseres Kunden ist unser Erfolg. www.adexpartners.com Über Capvis Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Die Capvis AG, exklusiver Berater des Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Tätigkeit des Unternehmens gründet auf seiner langjährigen Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services & Software. Unternehmerische Zusammenarbeit mit starken Management-Teams gewährleistet, dass das volle Potential von Unternehmen ausgeschöpft wird und dabei nachhaltige Werte geschaffen werden. Seit 1990 hat Capvis 62 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von ca. 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com

