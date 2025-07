Tesla vergibt Großauftrag für Chipfertigung an Samsung

Seoul (Reuters) - Tesla hat mit Samsung ein milliardenschweres Abkommen zur Produktion von Computerchips unterzeichnet.

"Samsungs neue Fabrik in Texas wird zur Herstellung von Teslas 'AI6'-Chips der nächsten Generation genutzt", schrieb Elon Musk, der Chef des Elektroautobauers, in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X. Das Vorgängermodell 'AI5' werde vom weltgrößten Auftragsfertiger TSMC gefertigt.

Samsung hatte am Wochenende die Unterzeichung eines 16,5 Milliarden Dollar schweren Vertrags bekanntgegeben, ohne den Namen des Kunden zu nennen. Dies ist ein Erfolg für die Verluste schreibende Auftragsfertigung des südkoreanischen Elektronik-Konzerns. Es könnte zudem dem Bau des geplanten Werks in Texas neuen Schwung verleihen. Wegen mangelnder Aufträge verzögert sich das Projekt. So hatte Samsung unter anderem die Abnahme einer Spezialmaschine zur Chip-Produktion verschoben.

Der neue Großauftrag werde voraussichtlich die Verluste der Auftragsfertigungssparte reduzieren, sagte Analyst Pak Yuak vom Online-Broker Kiwoom. Diese hätten im ersten Halbjahr seinen Schätzungen zufolge umgerechnet bei mehr als drei Milliarden Euro gelegen. Experten zufolge verlor Samsung in den vergangenen Jahren mehrere Kunden wie Apple, Nvidia oder Qualcomm an TSMC. Der taiwanische Rivale beherrscht gut zwei Drittel des Weltmarktes für Auftragsfertigung. Samsung kommt auf etwa acht Prozent.