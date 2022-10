T-MOBILE US - Management liefert erneut, Aktie +3 %

T-Mobile US Inc. - WKN: A1T7LU - ISIN: US8725901040 - Kurs: 140,630 $ (Nasdaq)

Die Aktie von T-Mobile US war im Jahr 2022 einer der Dauerbrenner in den Chartbesprechungen auf stock3 und das auch völlig zurecht. Die relative Stärke des Titels ist beeindruckend und wird durch eine schöne fundamentale Entwicklung unterstützt. Das zeigten auch die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen.

Der Konkurrenz ein Schnippchen geschlagen

Während AT&T und Verizon Rückgänge beim Neukundenwachstum aufweisen (Verizon generiert aktuell so gut wie gar keine Neukunden mehr), wächst T-Mobile US weiter ansehnlich. In den abgelaufenen drei Monaten gewann der Konzern 1,7 Mio. neue Vertragskunden, davon 854.000 Telefonkunden. Analysten hatten nur mit 1,5 Mio. Neukunden und 714.500 Vertragsabschlüssen im Telefonbusiness gerechnett. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD und damit 0,02 USD über der Markterwartung. Beim Umsatz verfehlte T-Mobile US mit 19,5 Mrd. USD die Schätzung von 19,9 Mrd. USD dagegen leicht.

Für das Gesamtjahr erwartet T-Mobile USD nun 6,4 Mio. neue Vertragskunden nach 6,3 Mio. zuvor. Auch der Markt hatte bislang mit 6,3 Mio. gerechnet. Die Strategie des Managements ist es derzeit, anders als die Konkurrenz, auf Preiserhöhungen weitestgehend zu verzichten. Das scheint sich positiv auszuwirken, war unter anderem aber auch eine Bedingung des im Jahr 2020 eingegangenen Mergers mit dem Konkurrenten Sprint. Beim Free Cashflow erwartet T-Mobile US in diesem Jahr einen Wert von 7,4 Mrd. USD, der Markt rechnet sogar mit 7,6 Mrd. USD.

Einmalkosten durch die Fusion mit Sprint dürften in diesem Jahr das Nettoergebnis belasten. Für 2023 gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie von 6,38 USD aus. Perspektivisch dürfte sich dieser bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 12 USD nahezu verdoppeln.

Weiteres Potenzial, aber kein Trade

Aus charttechnischer Sicht besitzt die Aktie oberhalb des Widerstands bei 142,69 USD Potenzial in den Bereich 147,68 bis 148,04 USD. Darüber wartet das Allzeithoch bei 150,20 USD. Kann der Wert den Bereich um 150 USD deutlich hinter sich lassen, entstehen auch im Big Picture neue Kaufsignale.

Fazit: Investoren werden bei T-Mobile US weiter zufrieden sein. Das Unternehmen liefert, ganz anders als die Konkurrenz. Ein Trade drängt sich aktuell aber nicht auf. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist nach dem guten Lauf unzureichend, es fehlen naheliegende Stoppmöglichkeiten. Konsolidierungen könnten dagegen neue Chancen bieten.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 80,12 80,82 83,45 Ergebnis je Aktie in USD 4,27 2,05 6,38 Gewinnwachstum -51,99 % 211,22 % KGV 33 69 22 KUV 2,2 2,2 2,1 PEG neg. 0,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

T-Mobile US-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

Zertifikate Awards 2022/23

Am 10. November zeichnet der Zertifikateberater gemeinsam mit uns stock3 die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Mitmachen lohnt sich: Gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! –Hier geht´s zur Umfrage.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)