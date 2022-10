West Pharmaceutical erhöht die Dividende das 30. Jahr in Folge

Der amerikanische Medizintechniker West Pharmaceutical Services Inc. (ISIN: US9553061055, NYSE: WST) wird am 16. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record day ist der 9. November 2022. Damit erhöht West Pharmaceutical die Dividende das 30. Jahr in Folge (+5,6 Prozent).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,76 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 221,23 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,34 Prozent.

West Pharmaceutical Services ist ein Unternehmen für pharmazeutische Artikel und Laborzubehör. Zur Produktpalette gehören Verschlüsse aus Gummi, Kunststoff für medizinische Geräte wie Spritzen und Pipetten sowie Komponenten für Einmalspritzen. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 686,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 706,5 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 27. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 120,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 175,6 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 52,83 Prozent im Minus (Stand: 27. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 18,84 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de