EQS-News: Haier Smart Home veröffentlicht Q3-Bericht: Stetige Verbesserung der operativen Performance mit Umsatzanstieg von 8,9 % im 9M 2022. Nettogewinn steigt um 17,3 %

Haier Smart Home veröffentlicht Q3-Bericht: Stetige Verbesserung der operativen Performance mit Umsatzanstieg von 8,9 % im 9M 2022. Nettogewinn steigt um 17,3 % Umsatz von RMB 184,75 Mrd. in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 (9M 2021: RMB 169,63 Mrd.)

Anhaltender Fokus auf den Bereich digitale Transformation bei weiterhin optimierter Kostenquote

Überseegeschäft als treibende Kraft für das Unternehmenswachstum

Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 31. Oktober 2022 – Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, Börsenkürzel: 690D.DE, 600690.SH, 6690.HK) veröffentlichte gestern seine Ergebnisse für die ersten neun Monate und das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Haier Smart Home generierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 Umsatzerlöse von RMB 184,75 Mrd., was einem Anstieg von 8,9 % gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 11,67 Mrd., was einem Anstieg von 17,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im dritten Quartal 2022 stieg der Umsatz um 8,6 % und der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn um 20,3 %. Trotz der herausfordernden Situation in der Haushaltsgerätebranche, die unter anderem durch hohe Frachtkosten und hohe Rohstoffpreise weiterhin beeinträchtigt wird, konnte Haier Smart Home ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn erzielen. Das Unternehmen nutzte die Vorteile seiner High-End-Marke und des „Drei-in-Eins“-Designs (Vertrieb, Design und Service) in Übersee, beschleunigte seine digitale Transformation und verbesserte das Nutzererlebnis und die betriebliche Effizienz.



Wachsender Marktanteil in traditionellen vorteilhaften Branchen und beschleunigte Entwicklung in neuen Branchen In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 konnte Haier Smart Home nicht nur seinen Marktanteil in traditionellen Branchen wie den Bereichen Kühlschränke und Waschmaschinen weiter ausbauen, sondern mit einem Umsatzanstieg von 89 % bei Wäschetrocknern, von mehr als 20 % bei Geschirrspülern und von mehr als 120 % bei Reinigungsrobotern im Vorjahresvergleich auch in neue Branchen expandieren.



Anhaltender Fokus auf den Bereich digitale Transformation mit weiterer Optimierung der Vertriebs- und Verwaltungskostenquote um 0,8 Prozentpunkte In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hat Haier Smart Home seine digitale Transformation weiter vorangetrieben und sich dabei auf die Verbesserung des Nutzererlebnisses und der betrieblichen Effizienz konzentriert, was zu einer kontinuierlichen Optimierung der Vertriebs- und Verwaltungskostenquote des Unternehmens um 0,8 Prozentpunkte führte. Derzeit ist die digitale Transformation von Haier Smart Home in viele Aspekte der Unternehmensentwicklung eingebettet. Durch die digitale Nutzerplattform fokussierte sich das Unternehmen auf den gesamten Verbraucherlebenszyklus hinsichtlich Produktkauf, Nutzung und Service, baute seine Geschäftsprozesse um und verbesserte umfassend das Nutzerfeedback und die Wiederkaufsrate, wodurch 32,25 Millionen neue Nutzer gewonnen werden konnten. Dies entspricht einem Zuwachs von 64 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hat Haier Smart Home auf seine digitale F&E-Plattform gesetzt, um die Zeit des globalen Designzyklus für neue Produkte um 30 % zu reduzieren und die Designkosten kontinuierlich zu optimieren. „Es ist ein unvermeidlicher Prozess, dass ein Unternehmen nur durch die digitale Transformation seinen Nutzern besser dienen und sich direkter mit ihnen verbinden kann“, so LI Huagang, Vorsitzender und CEO von Haier Smart Home.



Übersee-Expansion der Premiummarke Casarte In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ist es Casarte gelungen, seine Marktanteile bei High-End-Produkten weiter auszubauen. Den Daten von CMM (CMM: China Market Monitor) zufolge war Casarte die Nr. 1 in den Premiummärkten mehrerer Kategorien mit 38,6 % Marktanteil am Einzelhandelsumsatz von Kühlschränken über RMB 10.000, 79,4 % Marktanteil am Einzelhandelsumsatz von Waschmaschinen über RMB 10.000 und 31,2 % Marktanteil am Einzelhandelsumsatz von Klimageräten über RMB 15.000. Im August 2022 beschleunigte Haier Smart Home weiter die globale Expansion von Casarte durch den Bau des ersten Smart-Home-Erlebniszentrums mit komplettem Szenario in der Central World in Bangkok, Thailand.



Anstieg des Überseegeschäfts um 8,7 % durch Nutzung der Wachstumschancen im High-End-Markt Im Überseegeschäft beschleunigte das Unternehmen erfolgreich den Aufbau lokalisierter Lieferketten in Überseemärkten trotz Herausforderungen wie hoher Inflation, hohen Preisen und Komponentenknappheit, indem es globale Synergien voll nutzte. In der Zwischenzeit hat Haier Smart Home auch aktiv Branchentrends ergriffen und Wachstumschancen bei High-End-Produkten, Wärmepumpen und Einbaukategorien sowie im High-End-Markt genutzt. Das Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen Umsatzanstieg im Überseegeschäft von 8,7 %, während die Betriebsgewinnmarge verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum 2021 stetig anstieg. In Anbetracht der allmählichen Erholung der Marktnachfrage, der Stabilisierung des Immobilienmarktes und des Rückgangs der Preise für Massenrohstoffe geht das Management von Haier Smart Home von einer Erholung der Haushaltsgerätebranche in den nächsten Monaten aus. Daher wird ein weiteres Wachstum von Haier Smart Home in der Erholungsphase erwartet, während die beschleunigte Entwicklung neuer Branchen der zukünftigen Expansion des Unternehmens neue Impulse verleihen wird. Darüber hinaus werden High-End-Produkte der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Haushaltsgeräteherstellern der Zukunft und die fortschreitende digitale Transformation der konstante Wachstumstreiber für die qualitativ hochwertige Entwicklung von Haier Smart Home sein.



Der Q3-Bericht per 30. September 2022 steht im Internet unter https://smart-home.haier.com/en/ zur Verfügung.





Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration der Online-, Offline- und Micro-Store-Geschäfte von Haier erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

